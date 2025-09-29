رئيس جامعة حلوان ينعي الدكتور ياسر صقر الرئيس الأسبق للجامعة

نعت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور السيد قنديل، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الأستاذ الدكتور ياسر صقر، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة والرئيس الأسبق لجامعة حلوان، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء طويلة في خدمة الجامعة والتعليم العالي.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الدكتور ياسر صقر كان نموذجًا للإخلاص والتفاني في العمل الأكاديمي والإداري، حيث تولى العديد من المناصب القيادية، وصولًا إلى رئاسة الجامعة عام 2012، وهي الفترة التي شهدت تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية، والأنشطة الطلابية، والبحث العلمي داخل الجامعة.

وتخرج الراحل في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، حيث تخصص في مجال العمارة، وحصل على درجة الدكتوراه، وتدرج في مواقع أكاديمية بارزة بالكلية، وأسهم بجهود علمية وفنية متميزة على المستويين المحلي والدولي.

كما عُرف الفقيد برؤيته التطويرية الشاملة، وحرص خلال فترة رئاسته للجامعة على تعزيز الشراكات المجتمعية وتطوير الأداء الإداري ودعم الأنشطة الطلابية والموهوبين، إضافة إلى مشاركته الفاعلة في مؤتمرات ولجان علمية متعددة.

وتقدمت جامعة حلوان بخالص العزاء لأسرة الفقيد وزملائه وتلامذته ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.