«المالية» تطلق أولى مراحل استثمار الأراضي الفضاء لنهضة عمرانية واقتصادية

أكدت وزارة المالية، أنها تستهدف تعظيم عوائد استثمار الأراضي الفضاء غير المستغلة، من خلال تحفيز القطاع الخاص على استغلالها في مشاريع مبتكرة تُشكِّل قيمة اقتصادية مضافة، وتترك أثرًا إيجابيًا على المناطق المحيطة، وتوفر فرص عمل بها، موضحة اهتمامها بإتاحة فرص واعدة للمستثمرين والمطورين العقاريين وصناديق الاستثمار العقاري والشركات ذات الخبرة في تطوير المشاريع العمرانية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة تعتزم خلال الأسابيع المقبلة طرح المرحلة الأولي بـ ٦ قطع أراض متميزة وغير مستغلة بمنطقة الدراسة بالقاهرة، موضحًا أنها حريصة على إتاحة بيانات قطع الأراضي لمجتمع الأعمال قبل الإعلان عنها؛ بما يسمح لهم بالمعاينة والدراسة المتأنية لأوجه الاستغلال الأمثل وذلك بشكل مبدئي ولحين إتاحة كراسة الشروط، التي ستتضمن كل التفاصيل ذات الصلة بما في ذلك الاشتراطات البنائية وغيرها.

أشار البيان، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل قطع الأراضي التي تم إتاحتها على المواقع الإلكترونية للوزارة وبوابة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أوضح البيان، أن هذه الأصول العقارية آلت ملكيتها لوزارة المالية بموجب قرارات رئيس الجمهورية، ومشهرة بالشهر العقاري، وتقع في مناطق ذات قيمة اقتصادية عالية، ومساحاتها متنوعة ويمكن استغلالها في أنشطة اقتصادية متعددة، وستكون جاهزة للتسليم الفوري، ومن خلال إجراءات تنافسية أكثر شفافية.