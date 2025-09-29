إبراهيم فايق يعلق على القمة: "الأهم الروح الرياضية والمتعة الكروية"

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي لقاء القمة بين الاهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس :" ميفرقش معايا خالص مين يكسب.. يفرق معايا أوي ان الماتش يطلع فيه روح رياضية حلوة.. كورة ممتعة.. رتم سريع.. فرص.. أهداف.. حاجة كده ترجعنا لزمن الماتشات الجامدة اللي بنفتخر بيه في قمة الكورة المصرية ".

ويواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.