شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

تعد شوربة القرع العسلي من أكثر الأطباق المشهية، فهي ليست مجرد شوربة كريمية شهية، بل طبق متكامل غني بالفيتامينات والمعادن، وسهل التحضير في وقت قصير.

طريقة عمل شوربة القرع

شوربة القرع العسلي تمنحك فرصة لتجربة طعم مميز يمزج بين الحلاوة الطبيعية للقرع وتوابل دافئة مثل القرفة وجوزة الطيب.

لماذا شوربة القرع؟

القرع العسلي من الخضروات الغنية بفيتامين A الضروري لصحة النظر والمناعة، بالإضافة لفيتامين C والألياف التي تدعم الهضم. كما أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله مناسبًا للرجيم. عند تحضيره في شكل شوربة كريمية، يصبح خيارًا مثاليًا للعائلة كلها.

تقدم الشيف أميمة عثمان طريقة عمل شوربة القرع بالمكونات التالية:

المكونات الأساسية لعمل شوربة القرع

1 كيلو قرع عسل مقشر ومقطع مكعبات.

بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون.

3 أكواب مرق دجاج أو خضار.

1 كوب كريمة طهي أو حليب مبخر للوصفة الأخف.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

للتزيين: بقدونس طازج أو بذور قرع محمصة.

طريقة تحضير شوربة القرع خطوة بخطوة

في قدر عميق، سخني الزبدة أو الزيت وأضيفي البصل والثوم حتى يذبل.

أضيفي القرع والجزر اختياري وقلّبي المكونات لدقيقتين.

اسكبي المرق واتركي الخليط يغلي، ثم خففي النار واتركيه 25 دقيقة حتى ينضج القرع.

ارفعي القدر من على النار، ثم اخلطي الشوربة في الخلاط أو باستخدام الهاند بلندر حتى تصبح ناعمة.

أعيديها على النار وأضيفي الكريمة مع جوزة الطيب والقرفة، ثم تبلي بالملح والفلفل.

اتركيها تسخن قليلًا دون أن تغلي.

قدميها في أطباق عميقة مزينة ببذور القرع أو البقدونس المفروم.

أفكار للتقديم

