قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو يفرض على ترامب بعض التعديلات في خطة غزة
بيان مشترك من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن العقوبات ضد إيران
سقوط عدد من الطلاب أثناء تدافعهم للخروج من مدرستهم بأكتوبر .. ومعاقبة مسئول الإشراف
الذهب يقفز لمستويات قياسية محليا وعالميا بدعم توقعات خفض الفائدة
هل مجالس الذكر حلال؟.. أمين الإفتاء: مستحبة والملائكة يحضرونها
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
أسماء عبد الحفيظ

تعد شوربة القرع العسلي من أكثر الأطباق المشهية، فهي ليست مجرد شوربة كريمية شهية، بل طبق متكامل غني بالفيتامينات والمعادن، وسهل التحضير في وقت قصير.

طريقة عمل شوربة القرع 

 شوربة القرع العسلي تمنحك فرصة لتجربة طعم مميز يمزج بين الحلاوة الطبيعية للقرع وتوابل دافئة مثل القرفة وجوزة الطيب.

 لماذا شوربة القرع؟

طريقة عمل شوربة القرع 

القرع العسلي من الخضروات الغنية بفيتامين A الضروري لصحة النظر والمناعة، بالإضافة لفيتامين C والألياف التي تدعم الهضم. كما أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله مناسبًا للرجيم. عند تحضيره في شكل شوربة كريمية، يصبح خيارًا مثاليًا للعائلة كلها.

طريقة عمل شوربة القرع 

تقدم الشيف أميمة عثمان طريقة عمل شوربة القرع بالمكونات التالية:

المكونات الأساسية لعمل شوربة القرع 

  • 1 كيلو قرع عسل مقشر ومقطع مكعبات.
  • بصلة متوسطة مفرومة.
  • 2 فص ثوم مفروم.
  • 2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون.
  • 3 أكواب مرق دجاج أو خضار.
  • 1 كوب كريمة طهي أو حليب مبخر للوصفة الأخف.
  • نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
  • نصف ملعقة صغيرة قرفة.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
  • للتزيين: بقدونس طازج أو بذور قرع محمصة.

طريقة تحضير شوربة القرع خطوة بخطوة

طريقة عمل شوربة القرع 
  • في قدر عميق، سخني الزبدة أو الزيت وأضيفي البصل والثوم حتى يذبل.
  • أضيفي القرع والجزر اختياري وقلّبي المكونات لدقيقتين.
  • اسكبي المرق واتركي الخليط يغلي، ثم خففي النار واتركيه 25 دقيقة حتى ينضج القرع.
  • ارفعي القدر من على النار، ثم اخلطي الشوربة في الخلاط أو باستخدام الهاند بلندر حتى تصبح ناعمة.
  • أعيديها على النار وأضيفي الكريمة مع جوزة الطيب والقرفة، ثم تبلي بالملح والفلفل.
  • اتركيها تسخن قليلًا دون أن تغلي.
  • قدميها في أطباق عميقة مزينة ببذور القرع أو البقدونس المفروم.

أفكار للتقديم

طريقة عمل شوربة القرع 
  • يمكن تقديمها مع خبز محمص بالثوم لوجبة شتوية متكاملة.
  • رشّة جبن بارميزان مبشور تعطيها لمسة فاخرة.
  • لمن يتبع نظامًا غذائيًا، يمكن استبدال الكريمة بالحليب قليل الدسم.
الشتاء الخريف شوربة القرع القرع شوربة القرع العسلي طريقة تحضير شوربة القرع خطوة بخطوة طريقة تحضير شوربة القرع جوزة الطيب القرفة المكونات الأساسية لعمل شوربة القرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

بالصور

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد