سور تقرأ بعد صلاة العشاء.. 12 سورة تجعل حياتك نعيم وآخرتك جنة
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
قسم الخارجي

شهد محيط البيت الأبيض مظاهرة مطالبة بوقف الحرب في غزة، تزامنا مع اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونظم المظاهرة أمام البيت الأبيض، عدد من اليهود المناصرين لفلسطين مظاهرات رافضة لسياسات إسرائيل.

ومن المرجح أن يعلن قريبا عن توقف العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تحاول الإدارة الأمريكية إقناع نتنياهو، بقبول مقترح ترامب لوقف الحرب.

وكان ترامب عقد اجتماعا الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع القادة العرب والمسلمين وعرض عليهم خطة وقف إطلاق النار في غزة والتي تتكون من 21 نقطة تتضمن الأفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين وانسحاب جيش الاحتلال، إلا أنها لا تلتزم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن النيران اشتعلت في سيارة تابعة للخدمة السرية خارج البيت الأبيض اليوم الاثنين، مما أدى إلى إغلاق الشوارع استعدادًا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مظاهرات أمام البيت الأبيض اجتماع ترامب ونتنياهو إنهاء الحرب في غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

الإفتاء

هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل في السيارة؟.. أمين الإفتاء يجيب

دعاء قضاء الحاجة

دعاء قضاء الحاجة عند الأذان.. باقي فرصتان اليوم لتحقيق أحلامك

مفتي الجمهورية يتفقد الإدارة العامة للبوابة والتطبيقات الإلكترونية

حلقة الوصل مع الجمهور.. مفتي الجمهورية يتفقد الإدارة العامة للبوابة والتطبيقات الإلكترونية

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

