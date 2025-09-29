مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو

شهد محيط البيت الأبيض مظاهرة مطالبة بوقف الحرب في غزة، تزامنا مع اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونظم المظاهرة أمام البيت الأبيض، عدد من اليهود المناصرين لفلسطين مظاهرات رافضة لسياسات إسرائيل.

ومن المرجح أن يعلن قريبا عن توقف العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تحاول الإدارة الأمريكية إقناع نتنياهو، بقبول مقترح ترامب لوقف الحرب.

وكان ترامب عقد اجتماعا الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع القادة العرب والمسلمين وعرض عليهم خطة وقف إطلاق النار في غزة والتي تتكون من 21 نقطة تتضمن الأفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين وانسحاب جيش الاحتلال، إلا أنها لا تلتزم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن النيران اشتعلت في سيارة تابعة للخدمة السرية خارج البيت الأبيض اليوم الاثنين، مما أدى إلى إغلاق الشوارع استعدادًا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.