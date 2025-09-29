قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بسرعة استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والمرفوض تقنينها

محافظ الفيوم يوجه بسرعة استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والمرفوض تقنينها
محافظ الفيوم يوجه بسرعة استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والمرفوض تقنينها
أ ش أ

وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري ببذل المزيد من الجهد بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتكثيف عمل اللجان وتسريع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة، لارتفاع معدلات الأداء وإنهاء كافة الملفات في أقرب وقت ممكن.


وشدد الأنصاري - خلال اجتماعه الدوري مع رؤساء مجالس المدن وممثلي الجهات ذات الصلة؛ لمتابعة نسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء - على سرعة التعامل مع طلبات التقنين غير الجادة وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها والعمل على سرعة استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين عليها.


ووجه مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة بإخطار رؤساء مجالس المدن كل في نطاق عمله، بعدد قطع أراضي أملاك الدولة التي لم تسترد حتى الآن بإحداثياتها، وإعداد بيان يومي بعدد قطع الأراضي التى يتم استردادها، وعدد القطع المتبقية بكل مجلس مدينة، مع إفادته بهذا البيان بشكل دوري يوميًا.


كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها، موجهًا رؤساء المدن بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة.


ووجه بإعداد خريطة معلوماتية لكل مركز محدد عليها جهات الولاية ومساحات كل جهة وعدد المتغيرات بكل ولاية وإحداثياتها وعدد المتغيرات الخاصة بولاية المحافظة، والمتغيرات التي تقع خارج ولايتها، مع تحديد عدد المتغيرات بمدينة الفيوم الجديدة، مؤكدًا سرعة الرد على كافة المتغيرات خاصة المتغيرات بقريتي منشأة طنطاوي بسنورس، وزاوية الكرادسة بمركز الفيوم. 


كما تم استعراض تقرير تراخيص البناء والمحال التجارية، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وموقف تراخيص المحال التجارية، من حيث عدد الطلبات المقدمة للترخيص، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات الترخيص التي تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها.


وأكد أهمية رصد أية ملاحظات أو تداخلات بشأن تراخيص المحال التي يتم رفض طلبات ترخيصها على المنظومة الإلكترونية لوضع آلية للتعامل معها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وعلى صعيد آخر، أكد محافظ الفيوم ضرورة الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين تحت أي مسمى، إلا من خلال أوامر توريد رسمية أو إيصالات مالية معتمدة؛ لضمان الشفافية وتطبيق القانون، وذلك في إطار حرصه على ضبط الأداء الإداري وحماية حقوق المواطنين.


جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الموسع مع الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الفيوم؛ لمتابعة الجهود المبذولة في الارتقاء بمنظومة النظافة العامة، والتصدي للتعديات وأعمال البناء المخالف.


ووجه الأنصاري بتكثيف أعمال النظافة بجميع الأحياء والقضاء على بؤر القمامة والتراكمات الترابية ومخلفات البناء، إلى جانب رفع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية، بما يضمن ظهور مدينة الفيوم بالمظهر الحضاري اللائق.


وأكد ضرورة التصدي بكل قوة لظاهرة البناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي تعديات في مهدها.
 

محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

قمة نكنى

إطلاق النسخة الأولى من أسبوع الابتكار في مصر .. تفاصيل

لقاء اليوم

مدبولي: قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني

وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المياه عالميا

وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة لرفع مكانة المياه عالميا

بالصور

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد