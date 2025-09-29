قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة

التموين
التموين
محمد صبيح

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أول ثلاثة فروع مطوّرة من المجمعات الاستهلاكية تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”. 

جاء ذلك بمشاركة باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب حضور بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من قيادات الوزارة.

أكد وزير التموين أن الافتتاح الرئيسي تم من فرع كلية البنات بالقاهرة، إلى جانب افتتاح فرعي الأميرية والسيدة زينب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والمتخصصة في نشاط بيع اللحوم والأسماك، بما يعكس سرعة التنفيذ وحرص الوزارة على تعميم التجربة في مختلف المحافظات.

أوضح الدكتور شريف فاروق أن مشروع “كاري أون” يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التجارة الداخلية ومنافذ التجزئة، حيث تستهدف الوزارة توحيد اسم “Carry On – كاري أون” كعلامة تجارية حديثة لجميع المنافذ التابعة لها، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين. 

وأكد أن المشروع يحافظ على الدور الاجتماعي لهذه المنافذ مع تقديم خدمات مطورة وأسعار تنافسية وجودة أعلى، في إطار تجربة تسوق عصرية تليق بالمواطن المصري.

وأشار الوزير إلى أن الخطة تستهدف تطوير  المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع دراسة بدائل التمويل سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال التمويل الذاتي، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة بالقرى والمناطق العمرانية الجديدة لتحقيق تغطية شاملة. 

كما يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل تحويل المنافذ التموينية القائمة إلى منافذ تحمل اسم “كاري أون”، مع توفير حوافز ضريبية وائتمانية وتسويقية لتوحيد الشكل والهوية البصرية على مستوى الجمهورية.

واختتم وزير التموين بالتأكيد على أن مشروع “كاري أون” يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، ويجسد رؤية الدولة في توفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، فضلًا عن إرساء مفهوم السلاسل التجارية الحكومية الموحدة لأول مرة في مصر.

وفي كلمته، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن افتتاح فروع “كاري أون” المطوّرة يعكس تكامل جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منافذ التجزئة الحكومية وربطها بجهود التنمية المحلية في مختلف الأحياء والمناطق.

كما صرّح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز سيعمل على تقديم حزمة متكاملة من برامج التمويل والتسهيلات والدعم الفني لأصحاب المنافذ التموينية ومنافذ جمعيتي، بما يمكنهم من الانضمام إلى العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”، مشيرًا إلى أن ذلك يفتح آفاقًا جديدة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة للمشاركة في منظومة عصرية متطورة تحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا واسعًا.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية

