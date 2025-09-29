التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة

قال الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الدكتور شريف فاروق الذي كان بفضل توجيهاته ومساندته للشركة القابضة و بالغ الأثر في العمل على تطوير واعادة هيكلة كافة انشطة الشركات التابعة للشركة القابضة.

اضاف ناجي خلال افتتاح فرع كاري اون بكلية البنات، ان هذا الفرع والفروع التي سيتم افتتاحها بتقنية الفيديو كونفرانس اليوم هي احدي ثمرات توجهيات وزير التموين بتطوير منظومة التجارة الداخلية.

تابع ناجي ومن ضمن أهدافها تصميم علامة تجارية جديدة بهوية موحدة والارتقاء بالتجربة الشرائية بالمجمعات الاستهلاكية وان يكون نهج التطوير غير تقليدية ليصبح منافسا لفروع السلاسل المشهورة.

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن فرع كلية البنات يقوم بتوفير كافة السلع الغذائية علاوة على صرف سلع المنظومة التموينية وفارق نقاط الخبز.

وأشار الدكتور علاء ناجي أن فرع كاري اون بمنطقة السيدة زينب مخصص لنشاط اللحوم بأنواعها، بينما فرع كاري اون بالسواح لنشاط الأسماك.