متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الطرح العاشر بمشروع "بيت الوطن" يتضمن إتاحة 18 ألف قطعة أرض، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، موضحًا أن مشروع "بيت الوطن" يعد من أبرز مشروعات الوزارة، حيث تم تنفيذ 10 طروحات منذ عام 2012 وحتى الآن.

وأشار المهندس عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الوزارة خصصت نحو 13 ألف قطعة أرض حتى اليوم، لكن نحو 3 آلاف حاجز لم يتمكنوا من الحصول على قطع الأراضي في المدن التي تقدموا لها، ما دفع الوزارة إلى طرح حجز تكميلي لتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن الوزارة حققت الرغبات كافة ولم تتجاهل مطالب المتقدمين.

تأجيل الطرح الحادي عشر

وأضاف المهندس عمرو خطاب، أن الطرح التكميلي جاء بعد توجيه من الوزير لتأجيل الطرح الحادي عشر، حتى يتم استيعاب جميع المتقدمين في الطرح العاشر، لافتًا إلى أن بعض المدن مثل أكتوبر الجديدة وأكتوبر شهدت إقبالًا واسعًا، ما استدعى طرح مزيد من القطع فيها.

مدينة العلمين الجديدة

وشدد المهندس عمرو خطاب، على أن الوزارة مستمرة في العمل وعدم التوقف عن توفير الخدمات والفرص السكنية، كاشفًا عن خطط لطرح جديد في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي يتضمن عددًا من قطع الأراضي، بما يلبي الطلب المتزايد على المشروع.