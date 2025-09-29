قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال ساعات.. الخطيب يحسم قائمته في انتخابات الأهلي
حكم إخراج أموال الزكاة بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الوزير: القطار السريع يستوعب أكثر من مليون راكب يوميا
حكم قراءة سورة السجدة في فريضة الفجر كل جمعة.. اعرف آراء الفقهاء
متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في كنيسة بولاية ميشيغان الأمريكية إلى 4 قتلى
مصرع شخصين وإصابة 14 في انقلاب أتوبيس بصحراوي المنيا
بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة
شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم
رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

بيت الوطن
بيت الوطن
محمد البدوي

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الطرح العاشر بمشروع "بيت الوطن" يتضمن إتاحة 18 ألف قطعة أرض، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، موضحًا أن مشروع "بيت الوطن" يعد من أبرز مشروعات الوزارة، حيث تم تنفيذ 10 طروحات منذ عام 2012 وحتى الآن.

وأشار المهندس عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الوزارة خصصت نحو 13 ألف قطعة أرض حتى اليوم، لكن نحو 3 آلاف حاجز لم يتمكنوا من الحصول على قطع الأراضي في المدن التي تقدموا لها، ما دفع الوزارة إلى طرح حجز تكميلي لتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن الوزارة حققت الرغبات كافة ولم تتجاهل مطالب المتقدمين.

تأجيل الطرح الحادي عشر

وأضاف المهندس عمرو خطاب، أن الطرح التكميلي جاء بعد توجيه من الوزير لتأجيل الطرح الحادي عشر، حتى يتم استيعاب جميع المتقدمين في الطرح العاشر، لافتًا إلى أن بعض المدن مثل أكتوبر الجديدة وأكتوبر شهدت إقبالًا واسعًا، ما استدعى طرح مزيد من القطع فيها.

مدينة العلمين الجديدة

وشدد المهندس عمرو خطاب، على أن الوزارة مستمرة في العمل وعدم التوقف عن توفير الخدمات والفرص السكنية، كاشفًا عن خطط لطرح جديد في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي يتضمن عددًا من قطع الأراضي، بما يلبي الطلب المتزايد على المشروع.  

الإسكان وزارة الإسكان عمرو خطاب بيت الوطن العلمين الجديدة العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

الاهلي والزمالك

نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا في منهج عربي أولى إعدادي |التعليم تحسم الجدل

ترشيحاتنا

أرشيفية

سيناتور أمريكي: نأمل في اتفاق ينهي صراع غزة ويضمن أمن إسرائيل والفلسطينيين

أرشيفية

كندا: ندعم تفعيل العقوبات على إيران.. وندعو طهران للعودة إلى المفاوضات

دونالد ترامب

نائب الرئيس الأميركي يشير لاتفاق محتمل لإنهاء الحرب في غزة

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد