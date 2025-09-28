قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان: جميع قطع أراضي بيت الوطن مميزة.. وزيادة جديدة في الطرح

بيت الوطن
بيت الوطن
علي مكي

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جميع قطع الأراضي التي تم طرحها في مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج تتميز بمواقع فريدة ومساحات مميزة، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت الشائعات التي تداولتها بعض الصفحات مؤخرًا بشأن جودة الأراضي، وتم الرد عليها بشكل رسمي.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "أحداث الساعة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزير أشرف شخصيًا خلال الأيام الماضية، وعلى مدار اليوم، على مراجعة التخطيط والمشروعات الخاصة بالأراضي، للتأكد من توزيعها العادل وتميز مواقعها، كما تم التأكيد على إضافة قطع جديدة مميزة في عدد من المدن لتلبية الإقبال الكبير.

وأوضح أن الطرح الجديد يشمل ما يزيد عن 4600 قطعة أرض في مناطق مثل: شرق وغرب القاهرة، الجيزة، الشروق، العاشر من رمضان، الساحل الشمالي، مدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، وأيضًا 6 أكتوبر

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد القطع المعروضة في بعض المدن التي شهدت إقبالًا كبيرًا، استجابةً لطلبات المواطنين والمغتربين الذين أرسلوا استفسارات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية.

ورداً على سؤال حول سبب الجدل الذي أثير مؤخرًا حول الطرح، قال خطاب: "منذ بداية الحديث عن المشروع والوزارة تتابع عن كثب كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد قمنا بتوفير عدة وسائل مباشرة للتواصل مع المواطنين، سواء من داخل مصر أو خارجها، تشمل الموقع الإلكتروني، والإيميل الرسمي، وصفحة المشروع الرسمية، بالإضافة إلى رقم واتساب يعمل على مدار الساعة لمراعاة فروق التوقيت مع الدول المختلفة".

وأكد أن الوزارة ترد على كافة الرسائل والاستفسارات بشكل لحظي، خاصة من المواطنين المقيمين في كندا، وأوروبا، وأمريكا، ودول الخليج، مشددًا على أن بعض الجروبات على السوشيال ميديا تحاول إثارة البلبلة والتشكيك في المشروع دون سند.

وأضاف: "نحن نرصد كل هذه المحاولات ونتعامل معها بالردود الرسمية، وندعو جميع المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، وأخذ المعلومات فقط من الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان ومشروع بيت الوطن".

