بشير جبر: الاحتلال يوسع قصفه ليشمل المحافظة الوسطى وخان يونس

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن المجمعات الطبية والمستشفيات في قطاع غزة ما زالت عرضة للنيران الإسرائيلية التي تطلقها الطائرات المسيرة باتجاه أكثر من منطقة، لا سيما في مدينة غزة حيث تحلق هذه الطائرات بكثافة وتفرض سيطرة نارية على الشوارع والطرقات.

وأوضح، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرت على منطقة السرايا وسط المدينة والشوارع المحيطة بها، مما أدى إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق.

وتابع، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات عنيفة استهدفت منازل وأبنية في أحياء النصر والرمال والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ، وجميعها مناطق تقع غرب مدينة غزة، إلى جانب قصف مدفعي مكثف طال أحياء الصبرة والزيتون في الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة، مؤكدًا، أن هذه الهجمات تسببت في سقوط عشرات الشهداء منذ ساعات الفجر.

وأشار جبر إلى أن حصيلة الضحايا بلغت حتى الآن 39 شهيداً في قطاع غزة، بينهم 28 شهيداً في مدينة غزة وحدها، في حين تتواصل الغارات على مناطق في المحافظة الوسطى ومدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأوضح، أن هذه التطورات تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يترك أي منطقة آمنة في غزة، رغم ادعاءاته بأن الجنوب يمثل منطقة آمنة ومخصصة للخدمات الإنسانية.

وواصل، أن الاحتلال يحاول إجبار سكان مدينة غزة على النزوح نحو الجنوب لاستكمال عملية السيطرة على المدينة، في وقت تشهد فيه شوارعها وأحياؤها توغلاً عسكرياً واسعاً تسانده الطائرات الحربية الإسرائيلية.

ولفت إلى أن هذا التصعيد المتواصل يعكس إصرار الاحتلال على تكثيف عملياته العسكرية ضد المدنيين في مختلف أنحاء القطاع دون استثناء.