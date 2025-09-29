قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
60 دقيقة | الأهلي يسعى للتعادل والزمالك يحافظ على تفوقه
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025
أخبار البلد

البريد المصري يكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

أحمد عبد القوى

في إطار التزامها بدعم المتفوقين ورعاية الكفاءات الشابة، نظمت الهيئة القومية للبريد بالتعاون مع شركة فيزا، الشركة الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات، احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "مسار" التي أطلقتها الهيئة منذ عامين، بهدف تحفيز الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتميز حتى التخرج الجامعي.

وخلال الحفل، أعربت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن سعادتها البالغة بتكريم هذه النخبة المتميزة من الطلاب، مؤكدة أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر، مشيرًة إلى أن مبادرة مسار تمثل استثمارًا حقيقيًا في العقول الواعدة، حيث ندعم من خلالها أبناءنا المتفوقين ليس فقط بتكريم رمزي، بل بمساندة عملية تساعدهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز.

ودعت الأستاذة/ داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جميع الطلاب إلى مواصلة الحفاظ على المستوى المتميز الذي حققوه، والاستمرار في بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاح والتفوق، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من جهود حثيثة لتطوير المنظومة التعليمية وتسخير جميع الإمكانات للارتقاء بها.

وفي ختام الحفل، وجهت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، تحية تقدير إلى أولياء الأمور الذين كان لهم الدور الأكبر في دعم أبنائهم وتوفير البيئة المناسبة لنجاحهم حتى وصلوا إلى هذه المرحلة المشرّفة، مؤكدًة أن مواصلة تنفيذ مبادرة "مسار" باعتبارها إحدى أهم المبادرات الموجهة لدعم المتفوقين ومساندتهم في مسيرتهم التعليمية حتى التخرج الجامعي، للمساهمة في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة نهضة مصر.

ومن جانبها، قالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر: "نفخر بشراكتنا مع الهيئة القومية للبريد في هذه المبادرة الوطنية المهمة التي تكرم طلاب مصر المتفوقين، فهم يمثلون قادة المستقبل وعقول الوطن الواعدة"، مشيرة إلى أن دعم شركة فيزا لمبادرة "مسار" يأتي انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والعملية بنجاح، ونحرص من خلال هذه المشاركة على تعزيز ثقافة الشمول المالي بين الأجيال الجديدة، وإتاحة فرص أوسع لهم للاستفادة من الخدمات المالية الرقمية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، ونتطلع إلى أن تكون هذه المبادرة خطوة ملهمة تسهم في بناء جيل جديد قادر على قيادة المستقبل بجدارة.

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي المرجع الشيعي آية الله السيستاني في وفاة زوجته

عمل وليمة كصدقة عن المتوفى

هل يجوز عمل وليمة كصدقة عن المتوفى؟.. الإفتاء: أفضل الأعمال بعد الحج

أموال الزكاة

سداد الدين أم إخراج الزكاة؟ الأزهر للفتوى يكشف عن الأولى

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

سهلة وسريعة.. طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

شروط استيراد سيارة ذوي الإعاقة من الخارج 2025

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

