أغلى فوز السنة دي.. أول تعليق من شوبير على فوز الأهلي

علق الإعلامي احمد شوبير علي فوز الاهلي اليوم علي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الحمد والشكر لله أغلي فوز السنه دي مبروك لكل منظومة الاهلي مبروك لجماهير الاهلي العظيمة وهاردلك لصديقي العزيز عمرو أديب 😅 ".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخلو منطقة الجزاء.