3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه.. احرص عليها
انجراف سفينة شحن هولندية عقب استهدافها بهجوم في خليج عدن
بعد الانخفاض الأخير.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
دعاء بعد صلاة الفجر يقضي حاجتك.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
في الشدة تظهر معادن الرجال.. محمد هاني يوجّه رسالة لـ لاعبي الأهلي
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025
بالقانون .. حظر تداول السلع والمنتجات المتضمنة عبارات تمييزية بالأسواق
زيارة بن زايد للقاهرة.. دفعة جديدة للعلاقات المصرية الإماراتية على المستويين السياسي والاقتصادي
بولندا وألمانيا وفرنسا تدعو الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية
مش مذاكر الأهلي.. وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد خسارة القمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أمين الأعلى للآثار السابق: استعدنا أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم

عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور مصطفى وزيري، عالم المصريات وأمين المجلس الأعلى للآثار السابق، أنه من المستحيل بيع تاريخ مصر أو التنازل عنه، مشددًا على أن "مصر مش هتسيب حقها"، وأن أي محاولات لطمس أو سرقة تاريخها ستبوء بالفشل، موضحًا أن تجارة الآثار نشاط عابر للحدود، وأن هناك دولًا تسعى لامتلاك تاريخ غيرها أو محو حضارات أخرى، إضافة إلى وجود أشخاص مهووسين باقتناء القطع الأثرية النادرة. 

ولفت "وزيري"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مصر جاءت أولًا، ثم جاء التاريخ نفسه، ولا يمكن لأحد أن يمحو هذا التاريخ الممتد منذ آلاف السنين، رغم محاولات سرقته منذ ستينيات القرن الماضي عبر ادعاءات باطلة.

وكشف عن نجاح مصر في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الحضارة المصرية القديمة تظل أعمق وأقوى حضارات التاريخ الإنساني.

وأشار إلى أن قانون القسمة الصادر عام 1912 كان يمنح البعثات الأجنبية نصف ما تعثر عليه من آثار، لكن صدور قانون حماية الآثار عام 1983 حرّم تجارة الآثار وقلل بشكل كبير من حالات السرقة. وأضاف أن الدولة تشهد الآن صحوة كبيرة عبر جميع مؤسساتها لحماية الآثار المصرية من النهب.

وفيما يتعلق بالقطع الأثرية المصرية التي تظهر في المزادات بالخارج أو تعرض في المتاحف العالمية، أوضح وزيري أنه يتم مخاطبة الجهات المعنية للتأكد من مصدر القطعة، حيث إن القوانين الدولية تنظم عملية اقتناء وعرض الآثار سواء عن طريق الحفر أو الإهداء أو الشراء، مؤكّدًا أن اللجان المتخصصة في مصر تتابع هذه القضايا بدقة، وإذا لم يقدم المتحف أو الجهة المالكة ما يثبت مشروعية حيازة القطعة فإنها تعود مرة أخرى إلى مصر.

الدكتور مصطفى وزيري عالم المصريات وأمين المجلس الأعلى للآثار السابق التنازل

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سقوط عدد من الطلاب أثناء تدافعهم للخروج

سقوط عدد من الطلاب أثناء تدافعهم للخروج من مدرستهم بأكتوبر .. ومعاقبة مسئول الإشراف

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| عمرو أديب يعلن فوز الأهلي بالدوري.. وآخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري

اللواء رأفت الشرقاوي

هل تختلف بصمات النساء عن الرجال في مسرح الجريمة؟.. اللواء رأفت الشرقاوي يكشف مفاجأة

شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: يجب أن نشجع القطاع الخاص على تنظيم الفعاليات السياحية

بالصور

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

