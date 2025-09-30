فيريرا: واجهنا منافسًا قويًا ولديه أسلوب هجومي

علق يانيك فيريرا على هزيمة نادي الزمالك أمام النادي الأهلي في مباراة القمة.

وقال يانيك فيريرا: “كنت أفكر في الدفع بـ الونش واللعب بـ 3 مدافعين.. واجهنا منافسًا قويًا ولديه أسلوب هجومي”.

وكان قد أكد شريف أشرف نجم الزمالك السابق أن فوز الأهلي على الزمالك في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز بمثابة نجاح لمنظومة القلعة الحمراء بشكل كامل سواء مجلس إدارة أو جهاز فني ولاعبين أو جماهير.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان ، المُذاع على قناة هي: " الأهلي قدم مباراته الأفضل فنياً هذا الموسم واستحق الفوز والثلاث نقاط ".

كما صرّح نجم الزمالك السابق أن نجاح تجربة جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء غير مرتبط بعودة الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفر يقيا .

وقال أشرف: " الزمالك في حاجة للتعاقد مع ظهير أيمن بديل لعمر جابر ، فضلاً عن ضرورة التعاقد مع لاعب وسط وصانع ألعاب بديل لعبد الله السعيد ".

وأضاف: " عبد الحميد معالي لاعب جيد لكنه ضعيف بدنياً ويحتاج مزيد من الوقت لإثبات ذاته مع الفريق ".