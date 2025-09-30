قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليمات جديدة من التعليم بشأن مادة البرمجة و الذكاء الاصطناعي
تقلبات أجواء نهاية سبتمبر.. تعرف على طقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة
بينها 3 شاحنات وقود..قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تتوجه إلى غزة
تفاصيل صادمة.. شهادة ضابط المباحث تكشف كيف استدرج نقاش طفل المعصرة واعتدى عليه مرتين
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أطال الحرب على غزة لمكاسب سياسية ضيقة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
معجزات وكرامات سيدنا النبي في الدنيا والآخرة.. علي جمعة يوضحها
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
عشرات القتلى والمصابين والمفقودين .. انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فيريرا: واجهنا منافسًا قويًا ولديه أسلوب هجومي

فيريرا
فيريرا
باسنتي ناجي

علق يانيك فيريرا على هزيمة نادي الزمالك أمام النادي الأهلي في مباراة القمة.

وقال يانيك فيريرا: “كنت أفكر في الدفع بـ الونش واللعب بـ 3 مدافعين.. واجهنا منافسًا قويًا ولديه أسلوب هجومي”.

وكان قد أكد شريف أشرف نجم الزمالك السابق أن فوز الأهلي على الزمالك في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز بمثابة نجاح لمنظومة القلعة الحمراء بشكل كامل سواء مجلس إدارة أو جهاز فني ولاعبين أو جماهير.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان ، المُذاع على قناة هي: " الأهلي قدم مباراته الأفضل فنياً هذا الموسم واستحق الفوز والثلاث نقاط ".

كما صرّح نجم الزمالك السابق أن نجاح تجربة جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء غير مرتبط بعودة الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفر يقيا  .

وقال أشرف: "  الزمالك في حاجة للتعاقد مع ظهير أيمن بديل لعمر جابر ، فضلاً عن ضرورة التعاقد مع لاعب وسط وصانع ألعاب بديل لعبد الله السعيد ".

وأضاف: " عبد الحميد معالي لاعب جيد لكنه ضعيف بدنياً ويحتاج مزيد من الوقت لإثبات ذاته مع الفريق  ".

فيريرا الاهلي الزمالك

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

الدعم النقدي

قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط

مجلس النواب

نواب: التعاون المصري الإماراتي في الطيران نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمي وصناعات ذكية

النائب ايهاب رمزي

إيهاب رمزي يكشف لصدى البلد تفاصيل مقترحه الجديد بشأن تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

