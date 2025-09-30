تعاني من ارتجاع المريء.. إليك حلول وخطوات سهلة للتخفيف منه

مرض الارتجاع المعدى المريئي (GERD) يحدث عندما يعود حمض المعدة أو محتوياتها إلى المريء بشكل متكرر، مما يسبب حرقة المعدة (إحساس بالحرقان خلف عظم الصدر).

إليك حلول وخطوات سهلة للتخفيف من الأعراض..

1-الحفاظ على وزن صحي:

الوزن الزائد يزيد الضغط على البطن، مما يدفع المعدة إلى الأعلى ويسمح بارتجاع الحمض إلى المريء.

2-التوقف عن التدخين:

التدخين يضعف عمل الصمام السفلي للمريء ويزيد احتمالية الارتجاع.

3-رفع رأس السرير:

إذا كنت تعاني من الحموضة ليلًا، فضع كتل خشبية أو إسمنتية تحت أرجل السرير من جهة الرأس لرفعه بمقدار 15–23 سم. وإذا لم تستطع، يمكنك استخدام وسادة إسفينية تحت المرتبة لرفع الجزء العلوي من الجسم.

4-النوم على الجانب الأيسر:

حاول البدء بالاستلقاء على جانبك الأيسر عند النوم لتقليل فرص حدوث الارتجاع.

5-تجنب الاستلقاء بعد الأكل مباشرة:

انتظر ما لا يقل عن 3 ساعات بعد الوجبات قبل الاستلقاء أو النوم.

6-الأكل ببطء والمضغ جيدًا:

ضع الشوكة جانبًا بعد كل لقمة، ولا تلتقطها مجددًا إلا بعد أن تنتهي من المضغ والبلع.

7-تجنب الأطعمة والمشروبات المثيرة للارتجاع:

مثل الكحول، والشوكولاتة، والكافيين، والأطعمة الدسمة، أو النعناع.

8-ارتداء ملابس فضفاضة:

الملابس الضيقة حول الخصر تزيد الضغط على البطن والصمام السفلي للمري.

وذلك بحسب موقع هيلثى لاين الطبي.