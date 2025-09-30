محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء المجمع الحرفي بالمنطقة الصناعية بالخارجة

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المزمع افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، أعمال إنشاء المجمع الحرفي (مصنع إنتاج شكائر الزماط ) بالمنطقة الصناعية بالخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندسة منى خليفة مدير المنطقة الصناعية.

وأوضح المحافظ ، أن المشروع يأتي في إطار برتوكول التعاون الموقع مع هيئة تنمية الصعيد ، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات واللاند سكيب وتوصيل الصرف الصحي للمصنع، وتوفير المعدات والماكينات اللازمة للإنتاج، مثمنًا جهود التعاون بين المحافظة والهيئة؛ لدعم الأنشطة الصناعية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.