قافلة "زاد العزة" الـ 44 تحمل 160 ألف سلة غذائية وأطنانًا من السولار للفلسطينيين

قافلة "زاد العزة"
قافلة "زاد العزة"
أ ش أ

 أعلن الهلال الأحمر المصري، أن القافلة الـ 44 من «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»، التي شرعت في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة تحمل نحو 160 ألف سلة غذائية وأطنانًا من الدقيق والمستلزمات الطبية والإغاثية، والسولار، تعزيزًا للجهود المصرية في توفير الدعم الغذائي والإنساني لسكان القطاع.

يُذكر أن قافلة «زاد العزة» التي أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو الماضي، نجحت منذ انطلاقها في تسيير عشرات القوافل التي تضمنت آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، شملت سلاسل إمداد غذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية وأدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، فضلًا عن أطنان من الوقود.

ويواصل الهلال الأحمر المصري، المتواجد على الحدود منذ بداية الأزمة، تنسيق دخول المساعدات من خلال مراكزه اللوجستية المختلفة، حيث لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، فيما تجاوز إجمالي ما تم إدخاله من مساعدات عبر هذه الجهود أكثر من نصف مليون طن، بمشاركة 35 ألف متطوع من الجمعية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بالقطاع كانت قد انسحبت منها..كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.. وتم استئناف إدخال المساعدات في مايو الماضي وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية؛ فيما يبذل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) جهودا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين.

