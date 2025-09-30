قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطاع السياحة والضيافة يساهم بـ1.4 تريليون جنيه في الاقتصاد المصري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت تقرير عن التطوير والاستثمار العقارى  أن قطاع السياحة والضيافة في مصر أظهر مرونة ونموًا ملحوظًا، مؤكدًا مكانته كمحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي في البلاد خلال عام 2024، حيث ساهم القطاع بنسبة 8.6% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل نحو 1.4 تريليون جنيه مصري (28.9 مليار دولار أمريكي).

وأوضح التقرير أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر سجل رقمًا قياسيًا بلغ 15.8 مليون سائح، محققًا إيرادات سياحية صافية بلغت 16.3 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ حجم الإيرادات السياحية من عقود الطيران العارض والإقامة 7.6 مليار دولار أمريكي. 

وأرجع التقرير هذا النجاح إلى المقومات التاريخية والثقافية لمصر التي لا يضاهيها أي وجهة أخرى، حيث أشار إلى أن 72% من الزوار ينجذبون لعامل التاريخ والثقافة بالإضافة إلى العوامل الأخرى مثل الطقس المعتدل والوجهات الترفيهية.

وأكد التقرير أهمية الرحلات الجوية المباشرة لمصر، حيث أصبح خط الطيران بين القاهرة وجدة ثاني أكثر الخطوط ازدحامًا في العالم بطاقة استيعابية 5.5 مليون مقعد، مدفوعًا بارتفاع معدلات السفر الديني والتجاري والترفيهي.

 وأضاف أن مصر تمتلك حاليًا نحو 185,000 غرفة فندقية، فيما تقدر استثمارات القطاع بحوالي 50 مليار دولار أمريكي، مع خطط حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لإضافة 40,000 غرفة فندقية جديدة بحلول 2030، وذلك لتلبية النمو المتوقع في قطاع السياحة مع وصول أعداد السائحين المحتملين إلى 26,084 مليون زائر.

وفي سياق آخر، أبرز التقرير طلب دول مجلس التعاون الخليجي المتزايد على الاستثمار في المشروعات العملاقة بمصر، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز النهضة العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وأشار التقرير إلى أن مصر برزت كوجهة رئيسية للمستثمرين الخليجيين، حيث يمتلك الأفراد ذوو الثروات العالية (HNWIs) اهتمامًا خاصًا بالقطاع العقاري المصري بنسبة وصلت إلى 99% مع تزايد جاذبية العاصمة الإدارية الجديدة كمقصد استثماري رئيسي.

وتناول التقرير عددًا من أبرز المشروعات القومية، حيث جاء في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل مشروعًا ضخمًا بقيمة 59 مليار دولار أمريكي، وتقع على بُعد 35 كم شرق القاهرة بمساحة 385 كم²، وتضم مقرات حكومية ومالية جديدة بجانب مناطق سكنية وتتسع لنحو 6.5 مليون نسمة. كما أشار إلى مدينة العلمين الجديدة التي تعد مشروعًا متكاملًا بقيمة 18.6 مليار دولار أمريكي ويضم منتجعات سياحية ومشروعات فاخرة، ويُعد إحدى أبرز الوجهات السياحية الدولية. فيما لفت إلى مدينة المنصورة الجديدة التي تتميز بموقع استراتيجي على ساحل البحر المتوسط، وتبلغ مساحتها 11,000 فدان مع واجهة بحرية بطول 15 كم وتضم نحو 1.25 مليون نسمة وتركز على المساحات الخضراء والمجتمعات المتكاملة.

وأكد التقرير أن هذه المشروعات تمثل دفعة قوية لمستقبل التنمية في مصر وتفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، لتؤكد أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى وجهة استثمارية عالمية وجسر للتوسع نحو أسواق إفريقيا بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة لدول مجلس التعاون الخليجي.

السياحة الضيافة الاستثمار العقارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

ترشيحاتنا

محمد منير

محمد منير فى ضيافة لميس الحديدي الليلة للحديث عن مسيرته الطويلة

صورة أرشيفية

توحيد العلامة التجارية وإدخال أنظمة دفع مميكنة بمنافذ التموين

غزة

الصحة بغزة: 453 شهيدا بينهم 150 طفلا بسبب المجاعة وسوء التغذية

بالصور

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

هيدى كرم
هيدى كرم
هيدى كرم

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد