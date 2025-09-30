قطاع السياحة والضيافة يساهم بـ1.4 تريليون جنيه في الاقتصاد المصري

كشفت تقرير عن التطوير والاستثمار العقارى أن قطاع السياحة والضيافة في مصر أظهر مرونة ونموًا ملحوظًا، مؤكدًا مكانته كمحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي في البلاد خلال عام 2024، حيث ساهم القطاع بنسبة 8.6% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل نحو 1.4 تريليون جنيه مصري (28.9 مليار دولار أمريكي).

وأوضح التقرير أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر سجل رقمًا قياسيًا بلغ 15.8 مليون سائح، محققًا إيرادات سياحية صافية بلغت 16.3 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ حجم الإيرادات السياحية من عقود الطيران العارض والإقامة 7.6 مليار دولار أمريكي.

وأرجع التقرير هذا النجاح إلى المقومات التاريخية والثقافية لمصر التي لا يضاهيها أي وجهة أخرى، حيث أشار إلى أن 72% من الزوار ينجذبون لعامل التاريخ والثقافة بالإضافة إلى العوامل الأخرى مثل الطقس المعتدل والوجهات الترفيهية.

وأكد التقرير أهمية الرحلات الجوية المباشرة لمصر، حيث أصبح خط الطيران بين القاهرة وجدة ثاني أكثر الخطوط ازدحامًا في العالم بطاقة استيعابية 5.5 مليون مقعد، مدفوعًا بارتفاع معدلات السفر الديني والتجاري والترفيهي.

وأضاف أن مصر تمتلك حاليًا نحو 185,000 غرفة فندقية، فيما تقدر استثمارات القطاع بحوالي 50 مليار دولار أمريكي، مع خطط حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لإضافة 40,000 غرفة فندقية جديدة بحلول 2030، وذلك لتلبية النمو المتوقع في قطاع السياحة مع وصول أعداد السائحين المحتملين إلى 26,084 مليون زائر.

وفي سياق آخر، أبرز التقرير طلب دول مجلس التعاون الخليجي المتزايد على الاستثمار في المشروعات العملاقة بمصر، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز النهضة العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار التقرير إلى أن مصر برزت كوجهة رئيسية للمستثمرين الخليجيين، حيث يمتلك الأفراد ذوو الثروات العالية (HNWIs) اهتمامًا خاصًا بالقطاع العقاري المصري بنسبة وصلت إلى 99% مع تزايد جاذبية العاصمة الإدارية الجديدة كمقصد استثماري رئيسي.

وتناول التقرير عددًا من أبرز المشروعات القومية، حيث جاء في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل مشروعًا ضخمًا بقيمة 59 مليار دولار أمريكي، وتقع على بُعد 35 كم شرق القاهرة بمساحة 385 كم²، وتضم مقرات حكومية ومالية جديدة بجانب مناطق سكنية وتتسع لنحو 6.5 مليون نسمة. كما أشار إلى مدينة العلمين الجديدة التي تعد مشروعًا متكاملًا بقيمة 18.6 مليار دولار أمريكي ويضم منتجعات سياحية ومشروعات فاخرة، ويُعد إحدى أبرز الوجهات السياحية الدولية. فيما لفت إلى مدينة المنصورة الجديدة التي تتميز بموقع استراتيجي على ساحل البحر المتوسط، وتبلغ مساحتها 11,000 فدان مع واجهة بحرية بطول 15 كم وتضم نحو 1.25 مليون نسمة وتركز على المساحات الخضراء والمجتمعات المتكاملة.

وأكد التقرير أن هذه المشروعات تمثل دفعة قوية لمستقبل التنمية في مصر وتفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، لتؤكد أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى وجهة استثمارية عالمية وجسر للتوسع نحو أسواق إفريقيا بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة لدول مجلس التعاون الخليجي.