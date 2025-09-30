أبو هميلة: زيارة رئيس الإمارات لمصر تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر في زيارة أخوية واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له، تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع الدولتين الشقيقين.

وأضاف أن هذه الزيارة تؤكد قوة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين ، وتمثل محطة جديدة في مسيرة العلاقات المصرية الإماراتية وستسهم في تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات .

وأوضح أبو هميلة، أن العلاقات المصرية الإماراتية تقوم على أسس راسخة وجذور عميقة منذ أكثر من خمسين عاما وهي تمثل نموذجا للتعاون العربي المشترك، وقد عكستها المواقف المتبادلة بين البلدين في أصعب الظروف، موضحا أن زيار رئيس الإمارات لمصر تأتي في ضوء تعزيز وترسيخ العلاقات بين الدولتين الشقيقتين والبناء على ما تحقق من إنجازات.

ولفت إلى أن مصر والإمارات شريكين رئيسيين في المنطقة تربطهما اتفاقيات استراتيجية عديدة في كافة القطاعات الحيوية، موضحا أنه قد انعقدت الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة في شهر فبراير الماضي، وعلى إثرها تم إطلاق المفاوضات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين، وخلق مناخ من التواصل الدائم بين الدولتين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والصناعة والابتكار والتكنولوجيا وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لدخول شراكات صناعية في العديد من القطاعات الصناعية .

وأشار أبو هميلة، إلى أن دولة الإمارات العربية الشقيقة تعد أكبر مستثمر في مصر خاصة بعد تنفيذ مشروع تطوير رأس الحكمة باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث يعمل في مصر نحو ألفين شركة في العديد من القطاعات منها الاتصالات السياحة والقطاع المصرفي والمالي والعقاري بجانب الزراعة والأدوية، كما أن مصر تعد خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات في التجارة غير النفطية، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مضيفا أن التعاون الاقتصادي المصري الإمارات حقق طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية .