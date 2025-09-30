قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بـ "سبك الأحد" بالمنوفية
اعتماد المخطط الاستراتيجي لثلاث قرى بمركز سمالوط بالمنيا
أحمد حسن: ما تردد عن غضب الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح
راكبين بشبابيك العربية في زفة.. القبض على شخصين عرضا حياة أطفال للخطر
الحكومة الأمريكية تصادر 14 قطعة أثرية مصرية مهربة بينها تمثال قيمته 6 ملايين دولار
طقس مشمس نهارا ومعتدل ليلًا.. تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو هميلة: زيارة رئيس الإمارات لمصر تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري
أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر في زيارة أخوية واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له، تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع الدولتين الشقيقين.

وأضاف أن هذه الزيارة تؤكد قوة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين ، وتمثل محطة جديدة في مسيرة العلاقات المصرية الإماراتية وستسهم في تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات .

وأوضح أبو هميلة، أن العلاقات المصرية الإماراتية تقوم على أسس راسخة وجذور عميقة منذ أكثر من خمسين عاما وهي تمثل نموذجا للتعاون العربي المشترك، وقد عكستها المواقف المتبادلة بين البلدين في أصعب الظروف، موضحا أن زيار رئيس الإمارات لمصر تأتي في ضوء تعزيز وترسيخ العلاقات بين الدولتين الشقيقتين والبناء على ما تحقق من إنجازات.

ولفت إلى أن مصر والإمارات شريكين رئيسيين في المنطقة تربطهما اتفاقيات استراتيجية عديدة في كافة القطاعات الحيوية، موضحا أنه قد انعقدت الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة في شهر فبراير الماضي، وعلى إثرها تم إطلاق المفاوضات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين، وخلق مناخ من التواصل الدائم بين الدولتين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والصناعة والابتكار والتكنولوجيا وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لدخول شراكات صناعية في العديد من القطاعات الصناعية .

وأشار أبو هميلة، إلى أن دولة الإمارات العربية الشقيقة تعد أكبر مستثمر في مصر خاصة بعد تنفيذ مشروع تطوير رأس الحكمة باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث يعمل في مصر نحو ألفين شركة في العديد من القطاعات منها الاتصالات السياحة والقطاع المصرفي والمالي والعقاري بجانب الزراعة والأدوية، كما أن مصر تعد خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات في التجارة غير النفطية، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مضيفا أن التعاون الاقتصادي المصري الإمارات حقق طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية .

محمد صلاح أبو هميلة الشعب الجمهوري الامارات الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

تكبيرة الإحرام

هل يجب الوقوف عند تكبيرة الإحرام لمن يصلي جالسا؟.. لجنة الفتوى تجيب

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية

الميراث الحرام

الموقف الشرعي للأبناء من تركة أبيهم صاحب الدخل الحرام.. علي جمعة يوضح

بالصور

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

هيدى كرم
هيدى كرم
هيدى كرم

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد