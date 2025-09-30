قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

المؤتمر: السيسي وضع التعليم والرعاية والحماية في قلب بناء الإنسان المصري

السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر
السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية يعكس وعيا استراتيجيا عميقا تجاه الوضع الإقليمي، مشيرا إلى أن المنطقة تمر بمنعطف حاسم يتطلب تقديرا سليما للأوضاع، محذرا من أن أي خطأ في التقدير قد يقود إلى مسار خطير يهدد مستقبل أكثر من 120 مليون مواطن.

وأكد غنيم، أن إشادة الرئيس بوعي الشعب المصري وصلابته تمثل رسالة طمأنة مهمة في ظل التحديات الراهنة، موضحا أن ما حققته الدولة من استقرار أمني واقتصادي رغم الأزمات العالمية من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية وصولا إلى حرب غزة، يؤكد قدرة مصر على الصمود رغم فقدان نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين.

وأشاد غنيم، برؤية الرئيس في بناء الإنسان المصري، والتي تجسدت في إطلاق برنامج "الرواد الرقميون" واستعداد كلية الطب العسكري لاستيعاب 500 طالب جديد، مؤكدا أن التعليم في مصر أصبح منظومة متكاملة تقوم على التعليم والرعاية والحماية بما يضمن إعداد كوادر وطنية مشعة قادرة على التأثير في المجتمع.

وأشار  عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما طرحه الرئيس من أرقام حول تأثير الأكاديمية على الأسر المصرية يبرز حجم الرسالة المجتمعية، حيث يمثل كل طالب عصب أسرة بأكملها، وبمرور السنوات يمتد هذا التأثير ليشمل مئات الآلاف من الأسر، وهو ما يعزز الدور الوطني والإعلامي والديني المطلوب لتحقيق التغيير والتنمية في ربوع الوطن.

السعيد غنيم حزب المؤتمر المؤتمر مجلس الشيوخ السيسي الأكاديمية العسكرية

