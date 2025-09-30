قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخميس.. افتتاح معرض دمنهور للكتاب بمشاركة 22 دار نشر وبرنامج ثقافي وفني متنوع

جمال عاشور

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب لافتتاح الدورة الثامنة من معرض دمنهور للكتاب، والمقرر إقامته خلال الفترة من ٢ حتى ١١ أكتوبر المقبل، بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بانتصار حرب أكتوبر المجيد.
ويعد المعرض واحداً من أبرز الفعاليات الثقافية في محافظة البحيرة، إذ يسعى إلى نشر الوعي بالقراءة وتقديم الكتاب إلى مختلف الفئات العمرية، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى توسيع قاعدة التثقيف المجتمعي والوصول بالمنتج الثقافي إلى مختلف المحافظات.
تشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من ٢٢ دار نشر، من بينها قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر والإصدارات، وعلى رأسها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب مشاركة عدد من دور النشر الخاصة التي تقدم أحدث الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والعلوم والمعرفة.
ويفتح المعرض أبوابه يومياً أمام الجمهور من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساءً، بما يتيح الفرصة لطلاب المدارس والجامعات والأسر والمهتمين بالقراءة لاقتناء الكتب والتفاعل مع الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة.
ويرافق المعرض برنامج ثقافي وفني متنوع، يتضمن ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات مع نخبة من الكُتاب والمفكرين، إلى جانب ورش للأطفال وفعاليات فنية تستهدف إشراك مختلف الفئات العمرية في الحراك الثقافي. كما يخصص المعرض مساحة مميزة للطفل، تضم أنشطة إبداعية وكتباً تعليمية وتفاعلية تناسب المراحل العمرية المبكرة، بما يساهم في غرس حب القراءة منذ الصغر.
وأكد الدكتور خالد أبو الليل، أن إقامة المعرض في دمنهور للعام الثامن يعكس نجاح التجربة في المحافظات، ويبرهن على إقبال الجمهور على القراءة والمشاركة في الفعاليات الثقافية، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تعمل على جعل معارض الكتاب الإقليمية منصات حقيقية للتواصل بين المبدعين والجمهور، ولتقديم منتجات ثقافية بأسعار تناسب مختلف الشرائح.
ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً واسعاً من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة، خاصة في ظل التنوع الكبير في الإصدارات والفعاليات الموازية التي تفتح المجال أمام المتلقي لاكتشاف جوانب جديدة من الثقافة والفنون.
وبذلك يواصل معرض دمنهور للكتاب رسالته في ترسيخ مكانة الكتاب كأداة للتنوير والتغيير، ودوره في تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري الواعي والمستنير.

