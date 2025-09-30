رئيس الوزراء: قيمة الاستثمارات التي تمت في مصنع غزل شبين وصلت إلى 2 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قيمة الإستثمارات التي تمت في مصنع غزل شبين، وصلت إلى 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة للغزل تشجع على التعاون مع القطاع الخاص.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي القاها خلال تواجده في المنوفية، انه كان لي حرص على تفقد الوضع داخل محافظة المنوفية على الطبيعة، والإستماع لأراء المواطنين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه حرصت على القيام بزيادة مفاجئة لإحدى المدارس للوقوف على إستعدادات استقبال العام الدراسي الجديد وتم تفقد مستشفى أشمون المركزي والتي ستدخل الخدمة خلال عام