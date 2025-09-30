قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: قطع حركة طالبان للاتصالات والإنترنت يلحق ضررا بالأفغان
وزير الثقافة يبحث مع نظرائه الدوليين دعم مرشح مصر لمنصب مدير اليونسكو
ترامب يهدد حماس لقبول خطة إنهاء الحرب في غزة
البنك الدولي: استراتيجية مصر الوطنية للمدن الذكية تضع المواطن في قلب التحول العمراني
نظير عياد: الفتوى الدقيقة والمراجعة المتقنة ضمانة للثقة بالمؤسسة الإفتائية
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
توك شو

رئيس الوزراء: قيمة الاستثمارات التي تمت في مصنع غزل شبين وصلت إلى 2 مليار جنيه

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود محسن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قيمة الإستثمارات التي تمت في مصنع غزل شبين، وصلت إلى 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة للغزل تشجع على التعاون مع القطاع الخاص.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي القاها خلال تواجده في المنوفية، انه كان لي حرص على تفقد الوضع داخل محافظة المنوفية على الطبيعة، والإستماع لأراء المواطنين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه حرصت على القيام بزيادة مفاجئة لإحدى المدارس للوقوف على إستعدادات استقبال العام الدراسي الجديد وتم تفقد مستشفى أشمون المركزي والتي ستدخل الخدمة خلال عام

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد