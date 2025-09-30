تفاصيل بناء مدينة الصحفيين في حدائق أكتوبر

وقّعت نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، بروتوكول تعاون ظهر اليوم مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء أركان حرب المهندس مختار عبداللطيف، لبناء مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر، كما يشمل التعاون المشترك في مجال المشروعات، التي تقوم بها الهيئة والمجالات العقارية والطاقة الخضراء والتدريب والتطوير.

وقّع البروتوكول اللواء مهندس إبراهيم محروس المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية مفوضًا عن رئيس الهيئة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين ممثلًا للنقابة.

وحضر حفل التوقيع جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وحسين الزناتي وكيل النقابة، ومحمد شبانة، ومحمود كامل، وإيمان عوف أعضاء مجلس النقابة، والعميد مهندس محمد طاحون مدير الإدارة العامة للتسويق، والعميد مهندس باسم محمود كامل مدير الإدارة العامة للاستثمار العقاري والتنمية السياحية، وإيناس أسامة أبو العمرو مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة، والمهندسة نورا خالد محمد من المكتب الفني للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية، وعدد من قيادات الهيئة.

ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع آلية ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، التي يأتي في مقدمتها مشروع بناء مدينة الصحفيين على مساحة 30.9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر بهدف توفير بيئة سكنية تتسم بالراحة والرفاهية.

من جانبه، رحب خالد البلشي نقيب الصحفيين بالتعاون المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، وأكد أن البروتوكول يشمل التعاون المشترك في كل المشروعات التابعة للهيئة سواء العقارية، والطاقة الخضراء، والتدريب والتطوير، ومعارض السلع وغيرها.

وقال نقيب الصحفيين إن البروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع يعكس ثقة وتقدير مؤسسات الدولة للصحفيين ونقابتهم، كما يعكس تقدير النقابة لمؤسسات الدولة.

كما رحب اللواء مهندس إبراهيم محروس، المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وقال إن الهيئة العربية للتصنيع تضم 14 مصنعًا وشركة، منها 7 مصانع وشركات تعمل في الصناعات الدفاعية والمدنية، و7 أخرى في المجالات المدنية فقط، مشيرًا إلى أن الشركات التي يتولى إدارتها التنفيذية مملوكة بالكامل للهيئة، وتعمل في أنشطة متنوعة تشمل التطوير العقاري والتعدين، فضلًا عن مصانع متخصصة في إنتاج الأثاث، التي قامت بتأثيث مباني العاصمة الإدارية الجديدة بالكامل.

وأوضح أن البروتوكول الموقّع مع نقابة الصحفيين سيكون أولى ثماره تطوير أرض النقابة بحدائق أكتوبر، مؤكدًا حرص الهيئة على أن يخرج المشروع في صورة تليق بالصحفيين والهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة تملك مصانع متطورة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومكونات طاقة الرياح، مؤكدًا أن الهيئة باعتبارها جهة مملوكة للدولة المصرية تمتلك إمكانات كبيرة يمكن توظيفها لخدمة مختلف المجالات التنموية.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دور الهيئة لتنفيذ الإستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج فيما يخص التنمية الاستثمارية.