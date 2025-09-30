قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
محافظات

مطروح تناقش الخطط التنفيذية للتكيف مع المتغيرات المناخية بالمناطق الساحلية

محافظ مطروح خلال الاجتماع
محافظ مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

عقدت لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمطروح إجتماعا برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة ورؤساء المدن وممثل عن المستشار العسكرى بالمحافظة والمهندس ايمن عرفة مدير جهاز حماية الشواطئ وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة .
ناقشت اللجنة التى تم تشكيلها بهدف وضع الخطط التنفيذية للتكيف مع المتغيرات المناخية بالمناطق الساحلية  كارتفاع منسوب مياه البحر أو سيول الأمطار  وغيرها ، وتحسبا لأى طوارئ ومدى الاستعدادات لمواجهتها  وتقليل اى خسائر مع الحرص على سلامة المواطنين والممتلكات

حيث وجه محافظ مطروح بتشكيل اللجنة الفنية من  المختصين وتحديد  الضوابط  والمحددات التى يجب مراعاتها  والتعامل من خلالها بكل مدينة  ،والتعاون والتنسيق المستمر  مع الجهات المعنية بالمناطق المستهدفة
كوزارة الموارد المائية والري وأصحاب الولايات كهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان وغيرها  على طول الساحل من مدينة  الحمام الى السلوم   ، وكذلك مراعاة  مخططات المشروعات التنموية ومعايير الاشتراطات البيئية خاصة مع المتغيرات المناخية المتوقعة خلال السنوات القادمة  

واشاد محافظ مطروح بما تم من جهود خلال السنوات الماضية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري في إنشاء الألسنة بعدد من المناطق لحماية الشواطئ 
، وكذلك ضرورة  تدريب المشاركين من الجهات   على كيفية ادارة  الحدث والتعامل  بالمناطق المتوقع تأثرها أو تضررها وتحديد أماكن الايواء وجاهزية  المستشفيات لأى إخلاء أو طوارئ ،مع ضرورة نشر التوعية المستمرة  للمواطنين بمراكز المدن على كيفية التعامل معها 
وذلك بالتوازي مع  التنسيق بين الجهات المعنية   في المرور على السدود وحاجة الأودية إلى المتابعة المستمرة ، واتجاهات السيل وتصريف المياه  ومنع إنشاء أى مبانى في مجرى سيل الوديان ،مع المرور  الدورى على جميع الأودية البالغ عددها ٨٦ مخر سئل على مستوى مدن المحافظة  
كما وجه محافظ مطروح بعرض مقترحات كل جهة مع انعقاد اللجنة شهرياً.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح السيول

الأمراض النفسية
أمراض تهدد الرجال والنساء
جاجوار
تويوتا سينشري
