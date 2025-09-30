زلزال قوي يضرب جزيرة ليتي بالفلبين بقوة 6.7 درجة

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) إن زلزالا بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة ليتي الواقعة شرق الفلبين مساء اليوم الثلاثاء.

وقع الزلزال في الساعة 9:59 مساء بالتوقيت المحلي (13:59 بتوقيت غرينتش)، وكان تكتوني الأصل، حيث سجل مركزه على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى بعد 56 كيلومترًا غرب مدينة أورموك، و16 كيلومترا شمال شرق بوغو في إقليم سيبو، بحسب بيانات معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس).

وشعر السكان بالهزات في مناطق عدة، حيث بلغت شدة الزلزال الدرجة السادسة في مدينة سيبو وفي لابا – ليتي. كما تم تسجيل شدة من الدرجة الثالثة في سان فرناندو – سيبو ولاوانغ – شمال سامار.

ولم ترد حتى الآن تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة، فيما تتابع السلطات الفلبينية الأوضاع وتحث المواطنين على توخي الحذر من الهزات الارتدادية.

تعرف الفلبين بنشاطها الزلزالي المرتفع، إذ تقع على ما يعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد زلازل وثورات بركانية متكررة. وتحدث الزلازل هناك بشكل شبه يومي، إلا أن الزلازل القوية مثل هذا قد تتسبب في خسائر بشرية ومادية في حال ضربت مناطق مأهولة بالسكان.