زلزال بقوة 5.4 يضرب كوتاهيا ويشعر به السكان في عدة مدن تركية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، ظهر اليوم السبت، ولاية كوتاهيا وسط تركيا، وفق ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD).

وقع الزلزال في تمام الساعة 12:59 ظهرًا، على عمق 8.46 كيلومترات تحت سطح الأرض، وكان مركزه في قضاء شيمشيك التابع للولاية.

الهزة الأرضية شعر بها سكان عدد من المدن الكبرى، من بينها إسطنبول، إزمير، وبورصة، إضافة إلى ولايات مجاورة.

أضرار محدودة واستنفار رسمي

حتى الآن، لم تسجل خسائر بشرية كبيرة، بينما أفيد عن وقوع إصابات طفيفة وحالات هلع بين السكان، إلى جانب أضرار مادية محدودة في بعض المباني القديمة.

وسارعت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى موقع الزلزال لتقييم الأوضاع، فيما وضعت المستشفيات وفرق الطوارئ في حالة استنفار.

وقال وزير الداخلية إن التقييمات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار واسعة.

خطر الزلازل قائم

تعد تركيا من الدول المعرضة بشدة للزلازل نظرًا لوقوعها فوق خطوط صدع نشطة. ويعيد هذا الزلزال إلى الأذهان المخاوف من زلزال إسطنبول المُحتمل، الذي يحذر منه الخبراء منذ سنوات نظراً لاحتمال قوته التدميرية.