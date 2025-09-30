لاعبو الأهلي أبطال.. أول تعليق من تريزيجيه بعد الفوز على الزمالك

علق محمود تريزيجيه لاعب الأهلي على فوز النادي الأهلي علي الزمالك أمس في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه الشخصي فيس بوك :"دائمًا وأبدا لاعبو الأهلي أبطال وعلى قلب رجل واحد وعلى قدر ثقة جمهورنا العظيم الداعم في كل الأوقات .. مبروك لكل أهلاوي



وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.