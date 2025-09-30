"بحوث الصحراء" يشارك في ندوة علمية بجامعة العريش حول الزراعة العضوية والمخصبات الحيوية

شارك مركز بحوث الصحراء في الندوة العلمية التي نظمتها كلية الزراعة والعلوم البيئية بجامعة العريش، حول: الزراعة العضوية والمخصبات الحيوية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المركز، والجامعة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بهدف دعم جهود نشر الوعي العلمي في مجالات الزراعة المستدامة بشمال سيناء.



وحضر فعاليات الندوة: الدكتور محمد نجاتي، عميد كلية الزراعة والعلوم البيئية، و الدكتور هاني عبدالله، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة/ سالي أحمد، رئيس قسم الأراضي والمياه ومقرر الندوة، فضلا عن بعض أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمهتمين بالشأن الزراعي في شمال سيناء.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد عميد الكلية أن هذه الندوة تُعد إحدى ثمار بروتوكول التعاون المثمر بين الجامعة ومركز بحوث الصحراء، والذي يشمل تنفيذ العديد من الفعاليات العلمية والأنشطة المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرض الدكتور عمرو عبد الجواد، أستاذ ميكروبيولوجيا الأراضي ورئيس شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية بمركز بحوث الصحراء، أهمية المخصبات الحيوية في تحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها، ودورها في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي بطرق آمنة وصديقة للبيئة.

واستعرضت الدكتورة منى مرسي، أستاذ ميكروبيولوجيا الأراضي بمركز بحوث الصحراء، مفهوم الزراعة العضوية كأحد الحلول المستدامة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مشددة على ضرورة التوسع في تطبيق هذه الممارسات الحديثة في شمال سيناء، بما يتماشى مع طبيعة البيئة الصحراوية ومواردها المتاحة.

واختُتمت الندوة بجلسة نقاشية مفتوحة، شهدت تفاعلًا مثمرًا بين الباحثين والمشاركين، حيث تمت مناقشة آليات دعم المزارعين وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق لدعم التحول نحو الزراعة العضوية في محافظة شمال سيناء.