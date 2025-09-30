قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا
ما حكم ظهور الفتاة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. أمين الإفتاء يجيب
تعليم الجيزة: 4 حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة
تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط
أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوميز
إيهاب رمزي يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين .. خاص
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"بحوث الصحراء" يشارك في ندوة علمية بجامعة العريش حول الزراعة العضوية والمخصبات الحيوية

جامعة العريش
جامعة العريش
شيماء مجدي

شارك مركز بحوث الصحراء في الندوة العلمية التي نظمتها كلية الزراعة والعلوم البيئية بجامعة العريش، حول: الزراعة العضوية والمخصبات الحيوية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المركز، والجامعة.
يأتي ذلك بناءً على تعليمات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بهدف دعم جهود نشر الوعي العلمي في مجالات الزراعة المستدامة بشمال سيناء.


وحضر فعاليات الندوة: الدكتور محمد نجاتي، عميد كلية الزراعة والعلوم البيئية، و الدكتور هاني عبدالله، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة/ سالي أحمد، رئيس قسم الأراضي والمياه ومقرر الندوة، فضلا عن بعض أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمهتمين بالشأن الزراعي في شمال سيناء.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد عميد الكلية أن هذه الندوة تُعد إحدى ثمار بروتوكول التعاون المثمر بين الجامعة ومركز بحوث الصحراء، والذي يشمل تنفيذ العديد من الفعاليات العلمية والأنشطة المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرض الدكتور عمرو عبد الجواد، أستاذ ميكروبيولوجيا الأراضي ورئيس شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية بمركز بحوث الصحراء، أهمية المخصبات الحيوية في تحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها، ودورها في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي بطرق آمنة وصديقة للبيئة.
واستعرضت الدكتورة منى مرسي، أستاذ ميكروبيولوجيا الأراضي بمركز بحوث الصحراء، مفهوم الزراعة العضوية كأحد الحلول المستدامة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مشددة على ضرورة التوسع في تطبيق هذه الممارسات الحديثة في شمال سيناء، بما يتماشى مع طبيعة البيئة الصحراوية ومواردها المتاحة.

واختُتمت الندوة بجلسة نقاشية مفتوحة، شهدت تفاعلًا مثمرًا بين الباحثين والمشاركين، حيث تمت مناقشة آليات دعم المزارعين وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق لدعم التحول نحو الزراعة العضوية في محافظة شمال سيناء.

بحوث الصحراء الزراعة العريش المخصبات الزراعة العضوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصلا كاملا حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

كارت حفل الزفاف

التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. تعرف عليه

قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء

قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء.. صور

هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة

هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة؟.. الإفتاء: المسألة مختلف فيها وهذا حكمها

بالصور

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد