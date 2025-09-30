افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب.. ماذا سيحدث غدا؟

يستعد مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني غدا الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

هذا ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر المقبل، وفقا للجريدة الرسمية.

ونص القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور رئيس مجلس الوزراء، الذي سيلقي بيانا أمام النواب بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تنفيذا لحكم المادة (123) من الدستور، التي تمنح الرئيس الحق في إعادة النظر في القوانين قبل إصدارها.

وكان مجلس النواب قد أعلن الأسبوع الماضي في بيان رسمي، عن تلقيه كتابا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن ملاحظاته على عدد من مواد القانون، مؤكدا أن الكتاب جاء معبرا عن رؤية دستورية عميقة وحرص وطني صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر متوازنا، بحيث لا تطغى مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية، ولا يُغلب جانب على آخر في منظومة العدالة الجنائية.

وأوضح البيان أن مجلس النواب يرحب بهذا التوجيه الرئاسي، معتبرا أن الاعتراضات التي أبداها الرئيس تمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، وتعكس إدراكًا استثنائيًا لمكانة العدالة الجنائية باعتبارها حجر الزاوية في صون السلم المجتمعي وحماية حقوق المواطنين.