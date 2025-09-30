ضبط 3.6 طن دهون حلواني وكبدة فاسدة بمصنع لحوم في القليوبية

نجحت إدارة تموين شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في ضبط 3.6 طن من الدهون واللحوم مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص داخل مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم يفتقر إلى الاشتراطات الصحية اللازمة.

وشملت المضبوطات ضبط 2 طن دهن حلواني مجهول المصدر، 500 كجم عجينة كفتة، 500 كجم عجينة حواوشي، 500 كجم عجينة سجق، و100 كجم كبدة مجمدة متغيرة الخواص، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، وتحت إشراف ومتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار حملاتها التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومصانع الأغذية لضمان جودة السلع المطروحة وحماية المستهلك، مشددة على التصدي بكل حزم لأي محاولات غش تجاري أو تلاعب قد يهدد الأمن الغذائي للمواطنين.