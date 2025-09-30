قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
محافظات

ضبط 3.6 طن دهون حلواني وكبدة فاسدة بمصنع لحوم في القليوبية

إبراهيم الهواري

نجحت إدارة تموين شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في ضبط 3.6 طن من الدهون واللحوم مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص داخل مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم يفتقر إلى الاشتراطات الصحية اللازمة.
وشملت المضبوطات ضبط 2 طن دهن حلواني مجهول المصدر، 500 كجم عجينة كفتة، 500 كجم عجينة حواوشي، 500 كجم عجينة سجق، و100 كجم كبدة مجمدة متغيرة الخواص، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، وتحت إشراف ومتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.
وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار حملاتها التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومصانع الأغذية لضمان جودة السلع المطروحة وحماية المستهلك، مشددة على التصدي بكل حزم لأي محاولات غش تجاري أو تلاعب قد يهدد الأمن الغذائي للمواطنين.

القليوبية حملة تموينية شبين القناطر

