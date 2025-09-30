قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
أخبار البلد

البنك الزراعي يحصل على الآيزو وPCI-DSS.. مسئولو البنك: خطوات ثابتة نحو نمو غير مسبوق

أحمد عبد القوى

محمد أبو السعود: نحو مزيد من الأمان الرقمي المتكامل

  • محمد سلطان : الجودة كمنهج عمل
  • جومان سلامة : الاعتراف الدولي بأمان المعلومات 

في أمسية رائعة تغمرها مشاعر الفخر والسعادة، احتفل البنك الزراعي المصري بتحقيق إنجازين كبيرين، حيث حصل على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها، إلى جانب حصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001.

أكد  سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال، أن الإنجازات التي تم تحقيقها تؤكد أن البنك الزراعي المصري يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق معدلات نمو كبيرة عبر جميع قطاعاته. وأشاد بجهود المجموعة القانونية في العمل وفق أعلى مستويات الجودة، مشيراً إلى أن هذا النجاح هو نتاج جهود سنوات طويلة من العمل الجاد والتكامل بين كافة القطاعات.

وأعرب محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن سعادته بتتويج البنك بشهادتي ISO-9001 وPCI-DSS، مشيراً إلى أنهما تعكسان التزام البنك بالمعايير الدولية للجودة والأمان. وأكد أن هذه الشهادات تعزز ثقة العملاء في خدمات البنك، خاصة مع التوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني.

أكدت  غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للدعم، أن البنك الزراعي المصري سيشهد طفرة غير مسبوقة في الأداء مدفوعاً بإصرار الإدارة التنفيذية على الالتزام بمعايير الجودة. ووجهت التهنئة للمجموعة القانونية على حصولها على شهادة ISO-9001، كما أشادت بجهود القطاعات الأخرى في الحصول على شهادة PCI-DSS.

وصرح محمد سلطان، رئيس المجموعة القانونية، بأن الحصول على شهادة ISO-9001 يمثل تتويجاً لمسيرة مهنية طويلة. وأكد أن هذه الشهادة ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي محطة تدفعهم لمواصلة العمل بنفس الالتزام وباحترافية عالية.

أوضحت  جومان سلامة، المستشار التنفيذي للمشروعات، أن شهادة PCI-DSS تمثل اعترافاً دولياً بقدرة البنك الزراعي المصري على تقديم خدمات مالية آمنة وموثوقة. وذكرت أن إنجاز الحصول على هذه الشهادة هو ثمرة جهود فرق العمل في عدة مجالات، مما يعكس التزامهم بالأمان السيبراني.

وأكد المهندس إسماعيل السباعي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات، على أهمية شهادة PCI-DSS كمعيار أمان عالمي يحمي بيانات بطاقات الدفع. وأوضح أن هذا المعيار يحدد متطلبات الأمان اللازمة لحماية معلومات حاملي البطاقات، ما يقلل من مخاطر الاحتيال وسرقة البيانات.

في ختام الحفل، تم تكريم عدد من الموظفين المتميزين تقديراً لجهودهم في تحقيق هذه الإنجازات. وتمثل الشهادات التي حصل عليها البنك الزراعي المصري دليلاً على التزامه بتقديم خدمات مالية عالية الجودة وآمنة، ما يعزز مكانته في القطاع المصرفي المصري.

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

المدارس

فستان لافت.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنادي مهنا

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

