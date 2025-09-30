البنك الزراعي يحصل على الآيزو وPCI-DSS.. مسئولو البنك: خطوات ثابتة نحو نمو غير مسبوق

محمد أبو السعود: نحو مزيد من الأمان الرقمي المتكامل

محمد سلطان : الجودة كمنهج عمل

جومان سلامة : الاعتراف الدولي بأمان المعلومات

في أمسية رائعة تغمرها مشاعر الفخر والسعادة، احتفل البنك الزراعي المصري بتحقيق إنجازين كبيرين، حيث حصل على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها، إلى جانب حصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001.

أكد سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال، أن الإنجازات التي تم تحقيقها تؤكد أن البنك الزراعي المصري يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق معدلات نمو كبيرة عبر جميع قطاعاته. وأشاد بجهود المجموعة القانونية في العمل وفق أعلى مستويات الجودة، مشيراً إلى أن هذا النجاح هو نتاج جهود سنوات طويلة من العمل الجاد والتكامل بين كافة القطاعات.

وأعرب محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن سعادته بتتويج البنك بشهادتي ISO-9001 وPCI-DSS، مشيراً إلى أنهما تعكسان التزام البنك بالمعايير الدولية للجودة والأمان. وأكد أن هذه الشهادات تعزز ثقة العملاء في خدمات البنك، خاصة مع التوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني.

أكدت غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للدعم، أن البنك الزراعي المصري سيشهد طفرة غير مسبوقة في الأداء مدفوعاً بإصرار الإدارة التنفيذية على الالتزام بمعايير الجودة. ووجهت التهنئة للمجموعة القانونية على حصولها على شهادة ISO-9001، كما أشادت بجهود القطاعات الأخرى في الحصول على شهادة PCI-DSS.

وصرح محمد سلطان، رئيس المجموعة القانونية، بأن الحصول على شهادة ISO-9001 يمثل تتويجاً لمسيرة مهنية طويلة. وأكد أن هذه الشهادة ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي محطة تدفعهم لمواصلة العمل بنفس الالتزام وباحترافية عالية.

أوضحت جومان سلامة، المستشار التنفيذي للمشروعات، أن شهادة PCI-DSS تمثل اعترافاً دولياً بقدرة البنك الزراعي المصري على تقديم خدمات مالية آمنة وموثوقة. وذكرت أن إنجاز الحصول على هذه الشهادة هو ثمرة جهود فرق العمل في عدة مجالات، مما يعكس التزامهم بالأمان السيبراني.

وأكد المهندس إسماعيل السباعي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات، على أهمية شهادة PCI-DSS كمعيار أمان عالمي يحمي بيانات بطاقات الدفع. وأوضح أن هذا المعيار يحدد متطلبات الأمان اللازمة لحماية معلومات حاملي البطاقات، ما يقلل من مخاطر الاحتيال وسرقة البيانات.

في ختام الحفل، تم تكريم عدد من الموظفين المتميزين تقديراً لجهودهم في تحقيق هذه الإنجازات. وتمثل الشهادات التي حصل عليها البنك الزراعي المصري دليلاً على التزامه بتقديم خدمات مالية عالية الجودة وآمنة، ما يعزز مكانته في القطاع المصرفي المصري.