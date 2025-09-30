قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ظهوره في المدارس.. إليك أعراض فيروس HFMD
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
أخبار البلد

سفير ألمانيا : نرتبط بعلاقات شراكة وصداقة خاصة جدا مع مصر

سفير ألمانيا بالقاهرة : نرتبط بعلاقات شراكة وصداقة خاصة جدا مع مصر
سفير ألمانيا بالقاهرة : نرتبط بعلاقات شراكة وصداقة خاصة جدا مع مصر
أ ش أ

أكد سفير ألمانيا بالقاهرة يورجن شولتس،أن بلاده ترتبط بعلاقات شراكة وصداقة خاصة جدا مع مصر والتي نمت على مر التاريخ ،وكذلك على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي وفي مجالات التعليم والعلوم وغيرها من المجالات.


جاء ذلك خلال كلمة سفير ألمانيا بالقاهرة التي ألقاها مساء اليوم الثلاثاء في عيد الوحدة الألمانية بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشوون البرلمانية ولفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسين المعتمدين لدى مصر .


وقال شولتس "إن زيارة الرئيس الألماني ورئيس الوزراء والعديد من ممثلي الحكومة الألمانية إلى مصر في الـ12 شهرا الماضية تؤكد على قوة علاقاتنا"، معربا عن فخره بما تم تحقيقه ، مشددا على أن العلاقات بين البلدين وثيقة وقوية ومتعددة الأوجه وودية تقوم على الاحترام والمصالح والتقدير المتبادل.


وأضاف أن هناك تعاونا وثيقًا بين البلدين في مجال التعليم ،لا يزال يمثل أولوية استراتيجية لنا حيث تم الاتفاق العام الماضي على إقامة 100 مدرسة مصرية - ألمانية جديدة ، مشيرا إلى افتتاح أول هذه المدارس الأسبوع الماضي والتي سوف تمهد لإنشاء العديد من المدارس الأخرى في الشهور المقبلة، لافتا إلى أن هناك جامعتين مصريتين - ألمانيتين تضمان 18 ألف طالب وطالبة.


ولفت إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي عقد اجتماع بالقاهرة جمع صناع القرار السياسي والاقتصادي لمناقشة موضوعات مثل تغير المناخ والطاقة والبيئة وهى موضوعات ذات أهمية لمصر .


وأضاف أن هناك أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر وتعد شريكة لمصر في المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة ، كما تدعم ألمانيا برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تدابير متنوعة لاسيما في إطار مبادرة " نوفي" وهي محور الغذاء والمياه والطاقة. 


ولفت إلى أن ألمانيا تساهم من خلال مبادلة الديون في ربط مزارع الرياح في خليج السويس بشبكة الكهرباء في نهاية العام الجاري بما يساهم في تزويد 1.7 مليون أسرة بالكهرباء الخضراء. 


وأعرب السفير الألماني بالقاهرة عن تقديره بالدور المسؤول والبناء والحكيم الذي تلعبه مصر في أزمة قطاع عزة ، مؤكدا أن المانيا تستخدم جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية للتوصل الي حل وانهاء المعاناة التي لا حد لها والتي يعيشها سكان القطاع. 


كما أعرب عن اعتقاده بامكانية نهاية الحرب في قطاع غزة في ضوء خطة السلام التي اقتراحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تم تنسيقها مع الشركاء وتوفر فرصة تاريخية.


وبدوره، أعرب المستشار محمود فوزي وزير الشوون البرلمانية، في كلمته،عن تقدير مصر العالي للشراكة مع المانيا في جميع المجالات سواء كانت الطاقة المتجددة والتعليم والبحث العلمي وهي شراكات ليس مجرد مشروعات وإنما استثمارات في المستقبل والأجيال المقبلة .


وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات العشر الماضية دفعة لا مثيل لها حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة ألمانيا ست مرات وكانت بمثابة جسرا حقيقيا للتعاون الاستراتيجي بين مصر وألمانيا، لافتا إلى أنه كانت هناك زيارات للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير للقاهرة في سبتمبر من العام الماضي في أول زيارة لرئيس ألماني لمصر منذ 24 عاما . 


ونوه إلى أن هذه الزيارة مثلت التزام ألمانيا بالشراكة مع مصر ، وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، معربا عن اعتقاده بأن الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية يمثل احتفالا بالقدرة الإنسانية على التغيير والتغلب على التحديات من أجل عالم أفضل. 

