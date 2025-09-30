قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية التقديم على عداد كهرباء
تحت أنظار صلاح.. ليفربول يتأخر أمام جالاتا سراي في الشوط الأول
أنقذوا ولادنا| الأهالي يستغيثون من رشح مياه بجوار تابلوه الكهرباء بمدرسة الزهور بالمرج
سقطت تنزف على الترابيزة.. مناشدة عاجلة بتنفيذ حكم وقف رماية الحمام الحي بنادي الصيد
بعد ظهوره في المدارس.. إليك أعراض فيروس HFMD
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير مصر ببرلين يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مسئولي ولاية نورث راين فيستفاليا الألمانية

سفير مصر لدى برلين السفير الدكتور محمد البدري
سفير مصر لدى برلين السفير الدكتور محمد البدري
أ ش أ

قام سفير مصر لدى برلين السفير الدكتور محمد البدري، بزيارة مدينة دوسيلدورف عاصمة ولاية "نورث راين فيستفاليا"، إحدى أكبر الولايات الألمانية من الناحية الاقتصادية والصناعية، وذلك بمشاركة الوزير المفوض التجاري بالسفارة مها زكريا، حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع مسئولين رفيعي المستوى بالولاية.


وشملت اللقاءات رئيس برلمان الولاية، ووزير العمل ووزير الشئون الدولية والفيدرالية والأوروبية والإعلام، وكذلك وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والصناعة والطاقة وحماية المناخ، فضلاً عن عقد دائرة مستديرة ضمت اتحاد الصناعات الهندسية وغرف التجارة والصناعة بالولاية بالإضافة إلى عدد من الشركات الألمانية العاملة في القطاعات المختلفة.


كما عقد السفير لقاءات مع رئيس غرفة التجارة والصناعة بالولاية، ومع مؤسسة "North Rhein Global Business" المعنية بإتاحة المعلومات عن فرص الاستثمار حول العالم لشركات الولاية.


واستهدفت اللقاءات تسليط الضوء على المزايا التنافسية والنسبية التي تتمتع بها مصر في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والعمالة، حيث أكد السفير الدكتور البدري على أن مصر تظل الوجهة الأفضل في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا للمستثمرين الألمان على ضوء ما حققه الاقتصاد المصري من نمو ملحوظ وصل إلى ٤.٤%، علاوةً على ما استثمرته الدولة المصرية السنوات العشرة الماضية في البنية التحتية لتدشين الطرق وبناء المدن الجديدة، وبما جعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار، بالإضافة إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لإصلاح السياسات النقدية والمالية، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وبتكلفة محلية منخفضة مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة وفي أوروبا.


كما عرض الخطة المصرية الطموحة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
واستعرض المزايا التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، علاوةً على اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع أكثر من ١٠٠ دولة، وبما يمكن الشركات الألمانية من تصدير منتجاتها من مصر لتلك الدول بدون رسوم.


وأكد السفير البدري، خلال كافة اللقاءات، على ما تتمتع به مصر من عمالة ماهرة، يتحدث أكثر من ٥٥٠ ألف منها اللغة الألمانية، وهو ما يمثل فائدة مزدوجة للجانب الألماني، إذ يمكن استفادة الشركات الألمانية العاملة في مصر منها أو استقدام ألمانيا لعدد منها لسد احتياجات السوق الألماني من ناحية أخرى، مقترحاً التوقيع على مذكرات تفاهم في هذا المجال على غرار ما تم توقيعه مؤخراً مع ولاية بافاريا.


ومن جانبهم، أعرب مسئولو الولاية عن ترحيبهم بفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع مصر.. معبرين عن تقديرهم للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصري، وهو ما يعزز من الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، حيث يمثل السوق المصري فرصة لشركات الولاية التي تبحث عن أسواق جديدة لاستثماراتها، بما في ذلك في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.


وأكد وزير العمل بالولاية استعدادهم للنظر في توقيع اتفاق مع مصر لفتح آفاق فرص عمل للكوادر المصرية المختلفة في إطار احتياجات سوق العمل بالولاية.. كما تم الاتفاق مع غرف التجارة والصناعة بالولاية على تدشين منصة للتواصل بشكل دوري بين تلك الغرف والسفارة والشركات الألمانية لبحث الخطوات العملية لتنفيذ عدد من مقترحات التعاون في مجال العمالة والاستثمار الألماني في مصر.


واتفق الجانبان على قيام وفد من ممثلي عدد من الشركات الألمانية بما في ذلك تلك العاملة في مجال الصناعات الزراعية للمشاركة في معرض "فود أفريكا" الذي يُعقد في ديسمبر ٢٠٢٥ في القاهرة، وقيام تلك الشركات بعقد لقاءات مع غرف التجارة المصرية والمجلس التصديري للصناعات الزراعية لبحث سبل تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.


ومن ناحية أخرى، ثمن رئيس برلمان الولاية الدور المحوري لمصر كنقطة ارتكاز لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الاوسط، ودورها في اقرار السلام بالمنطقة.


كما أكد على دعمه لكافة مساعي السفارة لجذب الاستثمارات الألمانية لمصر، ووعد بالنظر في كيفية دعم برلمان الولاية لتلك الجهود في مجال فتح أسواق للكوادر المصرية.


كما أشاد بقطاع السياحة في مصر، وما تلاحظ من زيادة أعداد السياحة الوافدة من الولاية لمصر.
 

سفير مصر لدى برلين السفير الدكتور محمد البدري مدينة دوسيلدورف عاصمة ولاية نورث راين فيستفاليا الولايات الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 30-9-2025

رشا عبد العال

الضرائب: تطبيق منظومة ميكنة إجراءات العمل الجديدة SAP في هذه المناطق..غدا

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

بالصور

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

المدارس
المدارس
المدارس

فستان لافت.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد