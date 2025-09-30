قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية التقديم على عداد كهرباء
تحت أنظار صلاح.. ليفربول يتأخر أمام جالاتا سراي في الشوط الأول
أنقذوا ولادنا| الأهالي يستغيثون من رشح مياه بجوار تابلوه الكهرباء بمدرسة الزهور بالمرج
سقطت تنزف على الترابيزة.. مناشدة عاجلة بتنفيذ حكم وقف رماية الحمام الحي بنادي الصيد
بعد ظهوره في المدارس.. إليك أعراض فيروس HFMD
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سقطت تنزف على الترابيزة.. مناشدة عاجلة بتنفيذ حكم وقف رماية الحمام الحي بنادي الصيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

جددت نيفين حلمي، عضوة نادي الصيد وصاحبة الدعوى القضائية المرفوعة ضد ممارسة رماية الحمام الحي داخل النادي، مطالبة بضرورة تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر في سبتمبر 2023، والقاضي بوقف هذا النشاط بشكل نهائي، واصفة إياه بـ"الجريمة البشعة التي لا تليق باسم وتاريخ نادي الصيد".

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم خلال برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، روت حلمي الواقعة التي دفعتها لتحريك الدعوى القضائية عام 2019، موضحة أن ابنة أحد أصدقائها تعرضت لصدمة نفسية شديدة بعد سقوط حمامة مضروبة بالخرطوش أمامها، تنزف حتى الموت على طاولة الطعام، مما أصاب الطفلة بانهيار عصبي شديد.

وأضافت أن هناك بديلًا إنسانيًا ورياضيًا معتمدًا عالميًا، وهو رماية الأطباق الطائرة (الطلقات الفخارية)، مؤكدة أنه نشاط متاح داخل النادي، ويعكس المهارة الحقيقية للممارسين. إلا أن البعض يفضل رماية الحمام الحي لأنها أسهل من الناحية الفنية وتتطلب مهارة أقل، وهو ما قد يفسر تمسك البعض بها رغم رفضها مجتمعياً.

وانتقدت حلمي تجاهل إدارة النادي لمطالب الأعضاء، مشيرة إلى توقيع ما يقرب من 1000 عضو على طلب رسمي بوقف هذا النشاط، ورغم ذلك لا تزال الممارسة مستمرة حتى اليوم، في انتهاك صريح للحكم القضائي الملزم.

نادي الصيد الحمام الحي حمامة مضروبة دم الطائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

بالصور

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

المدارس
المدارس
المدارس

فستان لافت.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد