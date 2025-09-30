قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
فتوح أحمد أول الحاضرين عزاء والدة حمادة بركات.. شاهد

الفنان فتوح أحمد
الفنان فتوح أحمد
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنان فتوح أحمد حيث حرص على الحضور عزاء والدة الفنان حمادة بركات المقام حالياً في بمسجد أسد بن فرات بالدقي


يذكر أن  كان قد كشف الفنان حمادة بركات، عن موعد ومكان عزاء والدته، طالبًا الدعاء لها بالرحمة.

وكتب حمادة بركات عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "أنا في طريقي لمصر عزاء والدتي يوم الثلاثاء بمسجد أسد بن فرات بالدقي، نسألكم الدعاء بالرحمة".


غاب الفنان حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته التى رحلت عن عالمنا منذ قليل حيث أعلن ذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حمادة بركات يعلن رحيل والدته
ونشر الفنان حمادة بركات تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن رحيل والدته.

وقال حمادة بركات : اليوم اللي كنت خايف منه  طول عمري، أمي في ذمة الله.. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة

وشارك حمادة بركات فى عدد من الاعمال الفنية الشهير أبرزها مسلسل الكبير أوى مع احمد مكي. من ناحية اخرى قال الفنان حمادة بركات أن الحياة الزوجية غالبًا تبدأ بمشكلات ومعظمها تكون بسيطة ويسُهل حلها، وتكون نابعة عن اختلاف الطباع بين الزوجين على أرض الواقع.

