العثور على جـ.ـثة طفل رضيع حديث الولادة بالقليوبية

شهدت منطقة شبرا الخيمة واقعة العثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة، ملقاة وسط القمامة، في مشهد أثار صدمة وحزن الأهالي.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل داخل كيس قمامة بأحد شوارع شبرا الخيمة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لرضيع حديث الولادة وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وملابسات الحادث.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة التحري عن الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة، لتحديد هوية من قام بإلقاء الطفل في القمامة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.