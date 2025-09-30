قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقطت تنزف على الترابيزة.. مناشدة عاجلة بتنفيذ حكم وقف رماية الحمام الحي بنادي الصيد
بعد ظهوره في المدارس.. إليك أعراض فيروس HFMD
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
محافظات

محافظ الغربية: المواطن هو المرجع الأول في تقييم الأداء

قال محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، إن المواطن هو المرجع الأول في تقييم الأداء، مؤكدا أن التواصل المباشر مع الأهالي يساهم في تحديد أولويات العمل بشكل واقعي.


وأضاف محافظ الغربية أن جولاته المفاجئة ستستمر لتغطي مختلف القرى والنجوع بمراكز المحافظة كافة، موضحاً أن الهدف منها هو التأكد ميدانياً من جودة الخدمات على أرض الواقع والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، مشدداً على أن تطوير القرى وتحسين الخدمات مسؤولية مباشرة، وأن رضا المواطن يظل الهدف الأول الذي تسعى إليه المحافظة في جميع القطاعات.


جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة مفاجئة داخل قرية أبشواي الملق التابعة لمركز قطور، تفقد خلالها عدداً من المنشآت الخدمية للتأكد من انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الأداء وتلبية احتياجات الأهالي، يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين.


وتفقد اللواء أشرف الجندي الوحدة المحلية بالقرية، حيث تابع سير العمل وانتظام تواجد العاملين واستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً بسرعة إنهاء أي ملفات أو طلبات متأخرة وتيسير الإجراءات بما يضمن تقديم خدمة لائقة وسريعة. 


وانتقل المحافظ إلى مدرسة الشهيد مجدي شعبان للتعليم الأساسي، حيث تفقد الفصول الدراسية واطمأن على انتظام العملية التعليمية ومستوى النظافة والانضباط داخل المدرسة، مؤكداً أن تطوير التعليم في القرى يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.


كما شملت الجولة تفقد الوحدة البيطرية، حيث شدد المحافظ على أهمية تقديم الدعم الكامل للمزارعين والمربين من خلال حملات التحصين والمتابعة البيطرية المستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية، باعتبارها أحد مصادر الدخل الحيوي للأسر الريفية. وتابع جولته داخل الوحدة الزراعية، حيث اطلع على الخدمات المقدمة للمزارعين وبرامج الإرشاد الزراعي، مؤكداً ضرورة توفير الدعم الفني اللازم لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.


وشملت الجولة متابعة عدد من شوارع القرية، حيث تفقد المحافظ حال الطرق ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، موجهاً بسرعة التعامل مع أي ملاحظات لتحسين المظهر الحضاري وتسهيل حركة المواطنين داخل القرية.
 

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

