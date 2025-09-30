فيضانات السودان.. عباس شراقي يكشف مفاجآت عن الموعد والسد الإثيوبي

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن السودان يشهد فيضانات غير مسبوقة في غير أوانها المعتاد، موضحًا أن الفيضانات عادة ما تحدث في أغسطس وليست في سبتمبر.

وقال شراقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن إثيوبيا أجلت افتتاح السد بسبب عدم تركيب باقي التوربينات، مضيفًا أن ما حدث أن التوربينات لم تعمل وكان من المفترض فتح بوابة لتصريف المياه، لكن السلطات الإثيوبية كابرت ورفضت ذلك.

وأضاف أن البحيرة امتلأت مع هطول الأمطار في يوليو، ما أدى إلى فيضانها من فوق السد، فاضطرت إثيوبيا إلى فتح 4 بوابات، وهو ما تسبب في خروج 750 مليون متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن السودان حذر شعبه قبل أسبوع نتيجة غياب التنسيق ومعاندة إثيوبيا حتى يوم الافتتاح.

وأوضح أن التوربينات لم تعمل حتى الآن، مؤكدًا أنه لو كانت تعمل لمرت المياه من خلالها، مضيفًا أن استمرار تعطلها سيجبر إثيوبيا على مراجعة نفسها بشأن كميات المياه التي يتم تصريفها.