ختام فعاليات الدورة التدريبية المراسل الصحفي بجامعة دمنهور

اختتم مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور، فعاليات الدورة التدريبية "المراسل الصحفي"، المنعقدة تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد حلمي، المدير التنفيذي لمركز خدمة وتنمية المجتمع، بحضور مايزيد عن 30 متدربا.

استهلت الدكتورة إيناس إبراهيم، كلمتها بالترحيب بالمدربين الكرام الصحفيين حمدي قاسم، وياسر شميس، مثمنة تعاونهما المثمر لتقديم أفضل خدمة للمتدربين، مؤكدة حرص جامعة دمنهور على تقديم حزمة من الدورات التدريبية المدعمة والمتنوعة في مختلف المجالات لمنتسبيها وأسرهم وللمجتمع البحراوي، لافتة إلى أهمية تلك الدورة والتي تهدف إلى تأهيل الأفراد للعمل في مجال المراسلات والأخبار الصحفية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتغطية الأحداث وإعداد التقارير، ومبادئ المراسلة، والتقنيات الميدانية، والتعامل مع مصادر المعلومات، فضلا عن أخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى التدريب العملي وتطوير مهارات الأداء.

وأوضح الدكتور أحمد حلمي، أن تلك الدورة تمثل فرصة ذهبية لكل من يحلم بالتميز في عالم الصحافة والإعلام، حيث تتناول الدورة عدة محاور منها أساسيات كتابة الأخبار وصياغة العناوين باحتراف، الفرق بين مدارس الخبر وطرق صياغته المختلفة، والتعرف على السياسة التحريرية ودور المحرر والمندوب، ودور المراسل الصحفي، موجها جزيل الشكر للدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لدعمها اللامحدود للمركز لتقديم دورات متنوعة لخدمة منتسبي الجامعة والمجتمع الخارجي.

خلال الدورة تناول الكاتب الصحفي حمدي قاسم، شرحًا مبسطًا لطريقة البحث المتقدم على الإنترنت، وآلية عمل خوارزميات محركات البحث، وتطورها المستمر من أجل تحسين تجربة المستخدم وضمان وصوله إلى النتائج الأكثر صلة ودقة، كما تم توضيح الأسس التي تعتمد عليها هذه الخوارزميات في الزحف إلى المواقع الإلكترونية، وأرشفة المحتوى وتطورها المستمر، وترتيب الصفحات وفقًا لمجموعة من العوامل مثل جودة النصوص، سرعة الموقع، ملاءمة الكلمات المفتاحية، كما تم استعراض مقدمة في طبيعة البحث المقدم على جوجل، وكيف يختلف البحث الإخباري عن غيره من أشكال البحث من حيث سرعة التحديث ومدى مصداقية المصدر، وقوة العنوان.

بينما تناول الكاتب الصحفي ياسر شميس، عدة محاور منها كيفية كتابة الأخبار الصحفية باحترافية، وتعريف الخبر، ووظائفه، والفرق بين الخبر وغيره من الفنون الصحفية، كما تناول خصائص الخبر الصحفي، ومعايير الخبر الجيد، و عناصر الخبر " من، ماذا، متى، أين، لماذا، كيف؟"، فضلا عن مواصفات الخبر الناجح من حيث العنوان الجذاب والموضوعي، والمقدمة القوية، وترتيب التفاصيل حسب الأهمية، والخلفية مختصرة، واستخدام لغة دقيقة وبسيطة.

وفي ختام الدورة، تم تكريم المتدربين المشاركين وتوزيع شهادات اجتياز الدورة، وسط أجواء من البهجة، مقدمين الشكر لكل من عماد رجب، وحمدي قاسم، وياسر شميس، على جهودهم المبذولة أثناء الدورة وأسلوبهم الرائع في توصيل المعلومة.