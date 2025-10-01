قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رئيس العبور الجديدة يتفقد أعمال النظافة والصيانة والطرق .. ويؤكد: لا تهاون مع أي تقصير

رئيس العبور الجديدة يتفقد أعمال النظافة والصيانة والطرق
رئيس العبور الجديدة يتفقد أعمال النظافة والصيانة والطرق
آية الجارحي

قام المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، يرافقه النواب والمعاونون ومسؤولو الجهاز، بجولة موسعة شملت أحياء الكرامة وسكن مصر ومنطقة أراضي الإسكان الاجتماعي وعدداً من المحاور الرئيسية بالمدينة.

في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وطبقاً لتعليمات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال النظافة والصيانة والزراعة وصيانة الطرق والمحاور بالمدن الجديدة.

أعمال النظافة

خلال الجولة تابع رئيس الجهاز أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وتنسيق الموقع العام، مؤكداً بلهجة حازمة على الإدارات المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الالتزام التام بالخطط الموضوعة وتنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، مشدداً أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في هذا الملف الذي يعد واجهة المدينة.

أعمال صيانة شبكات الكهرباء

كما تفقد أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكهرباء، ووجه بسرعة الانتهاء من جميع الإصلاحات ومراجعة كفاءة الشبكات بصفة دورية، مع تحميل المسؤولية الكاملة لأي جهة تتقاعس عن أداء دورها. وأكد أن الأعمدة غير المضاءة أو التي بها أعطال لن يتم قبول استمرارها تحت أي ظرف.

أعمال الصيانة للعمارات والمرافق

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية للعمارات السكنية والمرافق المختلفة، شدد رئيس الجهاز على ضرورة متابعة حالة المباني، وإصلاح أي تلفيات أو أعطال بشكل فوري، مؤكداً أن ملف الصيانة من أهم أولويات الجهاز وأن أي تراخٍ في هذا الجانب سيتم التعامل معه بصرامة، وكذلك صيانة المرافق العامة.

أعمال الزراعة

كما وقف رئيس الجهاز على أعمال الزراعة وتنسيق الحدائق والمساحات الخضراء، حيث وجه بتكثيف أعمال الرعاية الدورية والتشجير المستمر للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، مؤكداً أن المساحات الخضراء عنصر أساسي لا يمكن التهاون في مستوى جودته أو استدامته.

الطرق والمحاور

وتفقد رئيس الجهاز كذلك حالة الطرق الرئيسية والمحاور الداخلية بالمدينة، مشدداً على ضرورة الصيانة الدورية للطرق والمحاور ورفع كفاءة الأرصفة والجزيرة الوسطى، ومؤكداً أن أي ملاحظات أو قصور في هذا الملف سيتم التعامل معها فوراً ودون تهاون.

التقاء المواطنين

وخلال الجولة، حرص رئيس الجهاز على الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكداً أن الجهاز يعمل بكل جدية على تلبية احتياجات السكان وتحقيق رضاهم، وأن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم أولويات الجهاز في خطته لتحسين جودة الحياة بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال المتابعة تتم على مدار الساعة صباحاً ومساءً، بما يضمن سرعة رصد أي ملاحظات والتعامل معها بشكل فوري دون إبطاء.

وفي ختام جولته، أكد المهندس محمود مراد أن الفترة القادمة ستشهد تعاملاً صارماً مع أي تقصير أو تأخير في تنفيذ الأعمال، وأن الجهاز لن يسمح بأي تقصير مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على مدينة العبور الجديدة في أبهى صورة حضارية، كما نوه إلى أن الحملات المكثفة ستتواصل بشكل دائم لضمان استدامة الخدمات ومتابعة كافة الملفات أولاً بأول.

