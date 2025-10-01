أخبار الوادي الجديد: المحافظ يتفقد إنشاء المجمع الحرفي بالمنطقة الصناعية.. ويتابع تشييد مبنى استراحات ومخازن بإدارة المرور

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء المجمع الحرفي بالمنطقة الصناعية

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المزمع افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم ، أعمال إنشاء المجمع الحرفي (مصنع إنتاج شكائر الزماط ) بالمنطقة الصناعية بالخارجة،يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندسة منى خليفة مدير المنطقة الصناعية.

وأوضح المحافظ ، أن المشروع يأتي في إطار برتوكول التعاون الموقع مع هيئة تنمية الصعيد ، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات واللاند سكيب وتوصيل الصرف الصحي للمصنع، وتوفير المعدات والماكينات اللازمة للإنتاج، مثمنًا جهود التعاون بين المحافظة والهيئة؛ لدعم الأنشطة الصناعية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.

الزملوط يتابع أعمال إنشاء مبنى استراحات ومخازن بإدارة مرور الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، خلال جولتهما التفقدية صباح اليوم، أعمال إنشاء مبنى استراحات ومخازن ملحق بإدارة مرور الخارجة، يرافقهما العميد طارق فائق مدير إدارة المرور، و الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

وأكد الزملوط على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية التي تنفذها مديرية الإسكان وفقًا للخطة الزمنية؛ لدعم الاحتياجات اللوجيستية للإدارة و مواصلة كفاءة الأداء وحسن سير العمل.

محافظ الوادي الجديد يتفقد الوحدة الاقتصادية المركزية للمعدات الثقيلة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الوحدة الاقتصادية المركزية للمعدات الثقيلة بمدينة الخارجة، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز؛ وذلك للوقوف على سير العمل داخل الوحدة وخطط التشغيل الجارية.

ووجّه المحافظ بالصيانة الدورية للمعدات الثقيلة الموجودة والتأكد من كفاءة عملها، وتدريب العاملين على التعامل معها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لبعض السيارات والمعدات؛ لتعظيم الاستفادة منها. كما أكد على سرعة تشغيل ورشة غسيل السيارات بالوحدة.

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

ورد إخطار أمنى من شرطة النجدة إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة مفارق طريق بلاط - منفلوط، مما أسفر عن إصابة كلا من مصطفى عبد الفتاح حسني 28 سنة، مصطفى فوزي محمد أحمد 38 سنة، محمد مصطفى أحمد، 21 سنة ، مصطفى سعد كمال 13 سنة، مصطفى أحمد. أبوزيد 15 سنة، يوسف حسان حسن 20 سنة، محمد عبده أحمد 20 سنة ، مصطفى محمود حيدر 17 سنة، علي محمود مهران 18 سنة، مصطفى أحمد علي 18 سنة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.