من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
قبل يوم «اللا عنف الدولي» .. استياء بريطاني وهندي بعد تخريب تمثال غاندي
نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل
زلزال جديد يضرب ميانمار اليوم بقوة 3.6 ريختر بعد هزة أمس
نجم المقاولون: الأهلي كان يمكنه الفوز على الزمالك بـ 6 أهداف لو كان في حالته
«الغندور»: لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال 48 ساعة
860 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات
آية في القرآن يُستحب قراءتها عند زيارة قبر النبي .. تعرّف عليها
تهديد بوجود قنبلة| إخلاء مبنى في ولاية «يوتا» الأمريكية خلال فعالية خاصة بـ «شيرلي كيرك»
محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ يتفقد إنشاء المجمع الحرفي بالمنطقة الصناعية.. ويتابع تشييد مبنى استراحات ومخازن بإدارة المرور

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء المجمع الحرفي بالمنطقة الصناعية

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المزمع افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم ، أعمال إنشاء المجمع الحرفي (مصنع إنتاج شكائر الزماط ) بالمنطقة الصناعية بالخارجة،يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندسة منى خليفة مدير المنطقة الصناعية.

وأوضح المحافظ ، أن المشروع يأتي في إطار برتوكول التعاون الموقع مع هيئة تنمية الصعيد ، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات واللاند سكيب وتوصيل الصرف الصحي للمصنع، وتوفير المعدات والماكينات اللازمة للإنتاج، مثمنًا جهود التعاون بين المحافظة والهيئة؛ لدعم الأنشطة الصناعية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.

الزملوط يتابع أعمال إنشاء مبنى استراحات ومخازن بإدارة مرور الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، خلال جولتهما التفقدية صباح اليوم، أعمال إنشاء مبنى استراحات ومخازن ملحق بإدارة مرور الخارجة، يرافقهما العميد طارق فائق مدير إدارة المرور، و الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

وأكد الزملوط على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية التي تنفذها مديرية الإسكان وفقًا للخطة الزمنية؛ لدعم الاحتياجات اللوجيستية للإدارة و مواصلة كفاءة الأداء وحسن سير العمل.

محافظ الوادي الجديد يتفقد الوحدة الاقتصادية المركزية للمعدات الثقيلة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الوحدة الاقتصادية المركزية للمعدات الثقيلة بمدينة الخارجة، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز؛ وذلك للوقوف على سير العمل داخل الوحدة وخطط التشغيل الجارية.

ووجّه المحافظ بالصيانة الدورية للمعدات الثقيلة الموجودة والتأكد من كفاءة عملها، وتدريب العاملين على التعامل معها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لبعض السيارات والمعدات؛ لتعظيم الاستفادة منها. كما أكد على سرعة تشغيل ورشة غسيل السيارات بالوحدة.

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة مفارق طريق بلاط - منفلوط، بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى من شرطة النجدة إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة مفارق طريق بلاط - منفلوط، مما أسفر عن إصابة كلا من مصطفى عبد الفتاح حسني 28 سنة، مصطفى فوزي محمد أحمد 38 سنة، محمد مصطفى أحمد، 21 سنة ، مصطفى سعد كمال 13 سنة، مصطفى أحمد. أبوزيد  15 سنة، يوسف حسان حسن 20 سنة، محمد عبده أحمد 20 سنة ، مصطفى محمود حيدر 17 سنة، علي محمود مهران 18 سنة، مصطفى أحمد علي 18 سنة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات محافظ الوادي الجديد

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

