قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«زيزو» يطلب دخول معسكر الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية
خطاب عن أسعار الدواء ينتهي بمشهد ساخر.. عطسة وزير الصحة الأمريكي تضع ترامب في موقف حرج
إمام عاشور خارج معسكر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو .. الغندور يكشف السبب
انتعاش الأسواق والمعالم السياحية في أسوان مع تدفق السائحين من مختلف الجنسيات|تفاصيل
الأزمات المالية تضرب الزمالك .. و«الغندور» يُحذّر من عواقب خطيرة
الهزيمة الثانية.. منتخب مصر للشباب يخسر من نيوزيلندا 1-2 في كأس العالم تحت 20 سنة
جامعة هارفارد ترضخ لتهديدات ترامب وتدفع 500 مليون دولار
ميدو: الزمالك عاد مُستباحًا كما كان .. وغرفة الملابس غير مُحكمة
الحوثيون يُهاجمون سفينة هولندية في خليج عدن ويُهدّدون شركات نفط أمريكية
طعام غير مُتوقع يُعالج الضغط ويُقوّي العظام
دعاء شهر أكتوبر .. ردّده يفتح لك الأبواب المُغلقة
إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيارة رعوية مميزة.. البابا تواضروس يلتقي راهبات دير السيدة العذراء بصنبو |صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

زار قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بصنبو، التابع لإيبارشية ديروط وصنبو، وذلك في إطار زيارته الرعوية الحالية لمحافظة أسيوط التي بدأها اليوم.

تحليل الصلاة

واستقبل مجمع راهبات الدير قداسته بالألحان وهن يحملن الشموع والورود. وبعد أن صلى صلاة الشكر، ألقى عليهن كلمة استلهمها من مقطع في تحليل صلاة الساعة السادسة من النهار وهو: "أعطنا وقتًا بهيًّا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس"، حيث تأمل في الجمل الأربع المكوِّنة لهذا المقطع:

1- أعطنا وقتًا بهيًّا:
كلمة "بهيًّا" تعني اللمعان الداخلي والخارجي، والمقصود النقاء الخارجي النابع من النقاء الداخلي. والوقت يصبح بهيًا عندما نقدسه بالصلوات والتسابيح اليومية والقراءة في الكتاب المقدس الذي هو أنفاس الله. وكأننا بالقراءة في الكتاب المقدس نستنشق أنفاس الله. أما إذا سمحنا لروح النقد والضجر والعناد أن تدخلنا فإنها تسحب منا هذا الوقت البهي.

2- سيرة بلا عيب:
يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: "السيرة النقية تسد فم الشيطان وتبكمه". والسيرة تشبه الرائحة؛ فإذا كانت طاهرة فإنها تنتشر كرائحة طيبة. والصلوات النقية المرفوعة في أديرتنا هي التي تحمي كنيستنا وتحفظ بلادنا.

3- حياة هادئة:
الهدوء هو سمة الحياة الأصلية، ولذا يحب الناس حياة الريف لأنها تتسم بالهدوء. طوبى لمن يحيا حياة هادئة مملوءة بالسلام: "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ" (مت 5: 9).

4- لنرضي اسمك القدوس:
وهو الهدف الذي يتحقق من خلال هذه الثلاثية: أعطنا وقتًا بهيًا – سيرة بلا عيب – حياة هادئة.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني راهبات الكتاب المقدس قداسة البابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

ROG

أسوس تطلق تحديثات كبرى لأجهزة ROG لإصلاح التقطعات وتحسين الأداء

بالصور

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اختر بوضوح

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد