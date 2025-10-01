زيارة رعوية مميزة.. البابا تواضروس يلتقي راهبات دير السيدة العذراء بصنبو |صور

زار قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بصنبو، التابع لإيبارشية ديروط وصنبو، وذلك في إطار زيارته الرعوية الحالية لمحافظة أسيوط التي بدأها اليوم.

تحليل الصلاة

واستقبل مجمع راهبات الدير قداسته بالألحان وهن يحملن الشموع والورود. وبعد أن صلى صلاة الشكر، ألقى عليهن كلمة استلهمها من مقطع في تحليل صلاة الساعة السادسة من النهار وهو: "أعطنا وقتًا بهيًّا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس"، حيث تأمل في الجمل الأربع المكوِّنة لهذا المقطع:

1- أعطنا وقتًا بهيًّا:

كلمة "بهيًّا" تعني اللمعان الداخلي والخارجي، والمقصود النقاء الخارجي النابع من النقاء الداخلي. والوقت يصبح بهيًا عندما نقدسه بالصلوات والتسابيح اليومية والقراءة في الكتاب المقدس الذي هو أنفاس الله. وكأننا بالقراءة في الكتاب المقدس نستنشق أنفاس الله. أما إذا سمحنا لروح النقد والضجر والعناد أن تدخلنا فإنها تسحب منا هذا الوقت البهي.

2- سيرة بلا عيب:

يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: "السيرة النقية تسد فم الشيطان وتبكمه". والسيرة تشبه الرائحة؛ فإذا كانت طاهرة فإنها تنتشر كرائحة طيبة. والصلوات النقية المرفوعة في أديرتنا هي التي تحمي كنيستنا وتحفظ بلادنا.

3- حياة هادئة:

الهدوء هو سمة الحياة الأصلية، ولذا يحب الناس حياة الريف لأنها تتسم بالهدوء. طوبى لمن يحيا حياة هادئة مملوءة بالسلام: "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ" (مت 5: 9).

4- لنرضي اسمك القدوس:

وهو الهدف الذي يتحقق من خلال هذه الثلاثية: أعطنا وقتًا بهيًا – سيرة بلا عيب – حياة هادئة.