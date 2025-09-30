قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أولى محطات زيارته الرعوية بأسيوط.. تفاصيل استقبال البابا تواضروس الثاني

إيهاب عمر

أنهت إيبارشية ديروط وصنبو بمحافظة أسيوط،برئاسة  الأنبا برسوم مطران الإيبارشية، استعداداتها لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة رعوية لمحافظة أسيوط تستمر لمدة أسبوع.

استعدادات استقبال قداسة البابا تواضروس

وقال مصدر بإيبارشية ديروط وصنبو إنه  البابا يبدأ جولته من إيبارشية ديروط وصنبو، وزيارة دير الشهيد العظيم الأمير تاوضروس المشرقى بصنبو؛ مشيرًا إلى توافد الأهالي لنيل البركة والمشاركة في حضور الاحتفالية.

وكانت إيبارشيات أسيوط استعدت لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي يبدأ زيارته  الرعوية للمحافظة مساء اليوم الثلاثاء و تمتد لأسبوع.

برنامج الزيارة


ووفقًا للمصادر، تشمل الزيارة الرعوية تفقد سبع إيبارشيات التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة أسيوط، حيث تبدأ الجولة من إيبارشية ديروط وصنبو، حيث يستقبله الأنبا برسوم مطران الإيبارشية مع الآباء الأساقفة المرافقين وجموع الشعب، قبل أن يتوجه إلى دير العذراء المُحرَّق العامر، حيث يلتقي الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، وسط حضور كثيف من الرهبان والأقباط.
وفي يوم الخميس 2 أكتوبر يتوجه البابا تواضروس إلى مدينة أسيوط الجديدة، حيث يكون في استقباله الأنبا بسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة وجموع الشعب، ثم زيارة لمزرعة كيرومينا وافتتاح نادي الإيمان، على أن يقام مساء اليوم نفسه احتفال رسمي بهذه المناسبة.

أما يوم الجمعة 3 أكتوبر فيدشن البابا مذابح مغارة العذراء بدير السيدة العذراء بجبل درنكة، ثم يلتقي الآباء الكهنة ويزور عدداً من كنائس مركزي ساحل سليم و البداري، مختتمًا اليوم بعشاء رسمي على شرفه.

ويبدأ البابا صباح السبت 4 أكتوبر بتدشين كنيسة القديس مارمرقس الرسول بحي غرب أسيوط وتدشين مذابحها بمناسبة اليوبيل الفضي للتجليات الإلهية وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والكنسية، بينها كاتدرائية العذراء بمنطقة المعلمين، وعدة مدارس جديدة، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمستشفى القلب التخصصي، وفي المساء يلتقي بخورس المكرسات بعد افتتاح قاعة جديدة بفندق العذراء عند سفح جبل درنكة.

الأحد 5 أكتوبر يقوم البابا بتدشين كنائس بدير العذراء مريم بدرنكة وإقامة القداس الإلهي بسفينة النجاة، ثم زيارة دير الزاوية وكاتدرائية القديس أثناسيوس الرسولي.

فيما يشهد الاثنين 6 أكتوبر زيارة ديرَي الأمير تادرس المشرقي بمنفلوط ومارمينا المعلق بإيبارشية أبنوب والفتح، وتُختتم الجولة الثلاثاء 7 أكتوبر بتدشين كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، حيث أكد الأنبا يوأنس أسقف أسيوط في العظة الأسبوعية له أنَّ المصلين سيشاركون في صلوات رفع البخور ابتداءً من السابعة صباحًا، وأنَّ البابا سيبارك الجموع من الطابق الرابع للكنيسة.

