احتجاجات المغرب .. جيل زد يقتحم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط
أحمد الكاس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. ودكة البدلاء «كلمة السر»
أسباب الخشوع في الصلاة.. البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أمور
وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل
أحمد عادل: الأهلي استحق القمة .. والزمالك لم يعد مرعبًا | فيديو
«الغندور»: أزمة لائحة تمنع كريم التهامي من الترشح في انتخابات الأهلي
5180 جنيهًا .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر
افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم .. ماذا سيحدث؟
الإنسان الكامل .. أعباء تحمَّلها النبي بمفرده فكان المثال والقدوة
نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة في مناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بالنواب
110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر
خل التفاح وسر خسارة الوزن .. دراسة تكشف الفوائد المذهلة | لن تتوقعها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 1-10-2025

محمد عبد الفتاح

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان ليوم الاربعاء الموافق : 1/10/2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

 ونبرز مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء الموافق : 1/10/2025  في أسوان، على النحو التالي: 

 موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 5:18صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:40صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:38 ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 4:02 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:35مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:48 مساءً. 

 وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي فئة كبار السن لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة فيه العديد من الأهالي ولكن تتزايد الأعداد مع صلاة الجمعة نظرًا لانه عطلة رسمية بجانب الأعياد.

