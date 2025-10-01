قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
بعد ظهور فيروس HFMD في المدارس.. إجراءات محتملة قد تلجأ إليها الحكومة حال انتشاره
مشروع Hydro-X.. ابتكار مصري يفتح آفاقاً جديدة للطاقة النظيفة| تفاصيل
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المهندسين: بدء تطبيق لائحة ممارسة المهنة الجديدة وتشكيل لجنة لمتابعة آليات التنفيذ

طارق النبراوي نقيب المهندسين
طارق النبراوي نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

أعلنت نقابة المهندسين المصرية البدء رسميًا في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة، مع تشكيل لجنة لمتابعة آليات التطبيق.

وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، أن اللائحة الجديدة نظام متكامل ينظم مزاولة مهنة الهندسة في مصر، وتشكل إطارًا يحفظ حقوق المهندسين ويحدد واجباتهم، إضافةً إلى كونها أداة لتطوير الأداء الهندسي وضمان جودته، مشيرًا إلى أنها جاءت لتجمع بين المحافظة على ثوابت المهنة ومواكبة متطلبات العصر.

وشدد الدكتور أحمد البدوي، على أن صدور هذه اللائحة كان مطلبًا أساسيًا لجميع مهندسي مصر منذ سنوات، وقال: “ها نحن نحقق لمهندسي مصر ما طالبوا به مرارًا وتكرارًا”.

وأوضح أن إعدادها جاء ثمرة عمل جاد، ونقاشات موسعة، وورش عمل، واجتماعات مع جميع شُعب النقابة، بما يضمن وجود قواعد واضحة لتنظيم الممارسة الهندسية والارتقاء بالمهنة وتلبية طموحات أعضائها.

وأكد المهندس السيد حسن، التزام لجنة ممارسة المهنة بالدفاع عن حقوق المهندسين وتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات مزاولة المهنة والتحقيق فيها، إلى جانب تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات العامة، وإعداد تقارير دورية عن أعمالها لعرضها على الجهات المختصة.

كانت لجنة ممارسة المهنة قد عقدت اجتماعا برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد وكيل النقابة ورئيس اللجنة، وبحضور المهندس الاستشاري السيد حسن مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وقررت اللجنة مخاطبة وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز التفتيش الفني والجهات المعنية، للتأكيد بالتزام الاستشاريين بإعداد تقارير فنية مطابقة للقانون واللائحة الموحدة، حفاظًا على كفاءة الأداء الهندسي ومكانة المهنة.

تجدر الإشارة إلى أن نقيب المهندسين قام بإحالة وعرض اللائحة على المجلس الأعلى للنقابة، وشهدت جلسة مجلس النقابة رقم (44) المنعقدة يوم السبت 31 /5 /2025 اعتماد لائحة مزاولة المهنة، والبدء في تنفيذها حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة للنقابة، مع رصد كافة الملاحظات من خلال لجنة مزاولة المهنة وعرضها على مجلس النقابة.

نقابة المهندسين المصرية المهندس طارق النبراوي مزاولة مهنة الهندسة وزارة التنمية المحلية المجتمعات العمرانية نقيب المهندسين نقابة المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

ترشيحاتنا

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

ROG

أسوس تطلق تحديثات كبرى لأجهزة ROG لإصلاح التقطعات وتحسين الأداء

بالصور

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد