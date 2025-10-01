المهندسين: بدء تطبيق لائحة ممارسة المهنة الجديدة وتشكيل لجنة لمتابعة آليات التنفيذ

أعلنت نقابة المهندسين المصرية البدء رسميًا في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة، مع تشكيل لجنة لمتابعة آليات التطبيق.

وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، أن اللائحة الجديدة نظام متكامل ينظم مزاولة مهنة الهندسة في مصر، وتشكل إطارًا يحفظ حقوق المهندسين ويحدد واجباتهم، إضافةً إلى كونها أداة لتطوير الأداء الهندسي وضمان جودته، مشيرًا إلى أنها جاءت لتجمع بين المحافظة على ثوابت المهنة ومواكبة متطلبات العصر.

وشدد الدكتور أحمد البدوي، على أن صدور هذه اللائحة كان مطلبًا أساسيًا لجميع مهندسي مصر منذ سنوات، وقال: “ها نحن نحقق لمهندسي مصر ما طالبوا به مرارًا وتكرارًا”.

وأوضح أن إعدادها جاء ثمرة عمل جاد، ونقاشات موسعة، وورش عمل، واجتماعات مع جميع شُعب النقابة، بما يضمن وجود قواعد واضحة لتنظيم الممارسة الهندسية والارتقاء بالمهنة وتلبية طموحات أعضائها.

وأكد المهندس السيد حسن، التزام لجنة ممارسة المهنة بالدفاع عن حقوق المهندسين وتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات مزاولة المهنة والتحقيق فيها، إلى جانب تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات العامة، وإعداد تقارير دورية عن أعمالها لعرضها على الجهات المختصة.

كانت لجنة ممارسة المهنة قد عقدت اجتماعا برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد وكيل النقابة ورئيس اللجنة، وبحضور المهندس الاستشاري السيد حسن مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وقررت اللجنة مخاطبة وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز التفتيش الفني والجهات المعنية، للتأكيد بالتزام الاستشاريين بإعداد تقارير فنية مطابقة للقانون واللائحة الموحدة، حفاظًا على كفاءة الأداء الهندسي ومكانة المهنة.

تجدر الإشارة إلى أن نقيب المهندسين قام بإحالة وعرض اللائحة على المجلس الأعلى للنقابة، وشهدت جلسة مجلس النقابة رقم (44) المنعقدة يوم السبت 31 /5 /2025 اعتماد لائحة مزاولة المهنة، والبدء في تنفيذها حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة للنقابة، مع رصد كافة الملاحظات من خلال لجنة مزاولة المهنة وعرضها على مجلس النقابة.