بطلب من مصر.. السفير الأمريكي في إسرائيل يؤجل زيارة نادرة إلى القاهرة

أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أمس الثلاثاء، أنه أجل زيارة نادرة إلى مصر كانت مقررة أن تبدأ الأحد الماضي، وذلك بطلب من مسئولين مصريين، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأوضح هاكابي في مقابلة صحفية أن الزيارة ستعاد جدولتها لتتم منتصف أكتوبر الجاري، مشددًا على أن الهدف منها يتمثل في "بناء الحوار وتعزيز الثقة والتفاهم"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جدول أعماله في القاهرة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تلعب فيه مصر دورًا محوريًا كوسيط رئيسي في الجهود الدولية لوقف الحرب المشتعلة في غزة منذ ما يقارب العامين. وقد تزامن الإعلان مع طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، وهي الخطة التي لاقت دعمًا من عدة دول عربية وإسلامية، من بينها مصر.

تاريخيًا، تمثل مصر الحليف الأبرز لواشنطن في العالم العربي، وتعتبرها الإدارات الأمريكية المتعاقبة ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. ورغم التوترات التي شهدتها العلاقات بين البلدين وتقارب القاهرة مع موسكو، فإن مصر تظل من بين أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الأمريكية، إلى جانب إسرائيل.

ووصفت العلاقات بين الرئيس ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الولاية الأولى لترامب بـ"الدافئة"، حيث زار السيسي البيت الأبيض مرتين. غير أن الرئيسين لم يلتقيا بعد منذ عودة ترامب إلى السلطة مطلع العام الجاري، رغم أنهما أجريا اتصالات هاتفية.

وفي ظل استمرار الحرب علي غزة، تزداد حساسية العلاقات المصرية – الإسرائيلية. فقد انتقدت القاهرة بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة، محذرة من أن الحرب قد يدفع أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين إلى النزوح نحو الأراضي المصرية.

وبهذا، تبقى زيارة هاكابي المرتقبة للقاهرة محط اهتمام المراقبين، كونها تعكس توازنًا دقيقًا في علاقات واشنطن مع حليفين رئيسيين في المنطقة، وسط اشتعال الحرب وتزايد التوترات الإقليمية.