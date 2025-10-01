قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
استبعاد معلمة ضربت طالب بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا
أحمد حسن: إدارة الكرة بالزمالك متمسكة ببقاء فيريرا ولا نية لرحيله

فيريرا
فيريرا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تمسك إدارة الكرة في نادي الزمالك بالمدرب يانيك فيريرا وعدم رحيله عن الفريق في هذا التوقيت.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "إدارة الكرة بالزمالك متمسكة ببقاء يانيك فيريرا ولا نية لرحيله عن الفريق".

وتحدّث الإعلامي خالد الغندور عن هزيمة الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة، وعن موقف يانيك فيريرا من الاستمرار في القيادة الفنية للفارس الأبيض.

وقال الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: "تحدثت من قبل عن يانيك فيريرا وطريقة تدريبه، والجميع هاجمني واتهمني بأنني أتعمد (هدم) نادي الزمالك والمدرب".

وأضاف الغندور: "الفارس الأبيض يمر بأزمة مالية كبيرة، لكن هناك أمور لا يصح الحديث عنها قبل مباراة مهمة مثل القمة".

وتابع: "أي شخص في العالم يعمل من أجل المال، ولاعب كرة القدم مصدر رزقه الوحيد هو كرة القدم، ومعظم اللاعبين في مصر يُعتبرون (أمل) أسرهم، ولديهم مسؤوليات كبيرة وأعباء مالية، وهذا أمر طبيعي".

وواصل: "الزمالك مُطالب بمنافسة الأهلي وبيراميدز وعدم خسارة أي بطولة، لكن لاعبي الأحمر لا يعانون من أي مشاكل مالية، على عكس لاعبي الزمالك الذين يواجهون أزمة مالية خانقة".

وأردف: "آخر أموال حصل عليها لاعبو الزمالك كانت يوم 2 يونيو الماضي، ولم يحصلوا حتى الآن على آخر 25% من مستحقاتهم المالية عن الموسم الماضي، ومنذ بداية الموسم الحالي لم يتقاضَ أي لاعب أي أموال على الإطلاق، وهو ما يجعلهم غير مؤهلين للعب تحت هذه الظروف".

وأشار: "شيكو بانزا لاعب قادم من أنغولا ومحترف بعقد رسمي، لكن الزمالك لم يلتزم بدفع أي مقابل مادي لناديه نظير انتقاله، وهو نفس الأمر بالنسبة للبرازيلي بيزيرا الذي لم يحصل ناديه أيضًا على مستحقاته".

وختم الغندور: "حتى يانيك فيريرا نفسه لم يحصل على راتبه منذ 3 أشهر، وفي حال رحيله سيطالب بمستحقاته.. فهل يستطيع الزمالك منحه هذه المستحقات؟"

مهرجان الشرقية للخيول
النائب إيهاب رمزي
بسمة بوسيل
كيا
كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

