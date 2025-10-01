البابا تواضروس يزور دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر | صور

مع دقات أجراس الفرح، استقبل دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام مساء أمس، قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في حضور أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء المطارنة والأساقفة، وكان في استقبال قداسته نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، وأبناء الدير من الآباء الرهبان.

تم فتح بوابة البطريرك لاستقبال قداسة البابا، ثم انطلق الموكب الكنسي بالألحان والتسابيح إلى كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، حيث صلى قداسته صلاة الشكر، تلتها البركة الختامية.

وتستمر الزيارة التاريخية لقداسته بالدير حتى مساء اليوم، متضمنة عددًا من الفعاليات واللقاءات الروحية.