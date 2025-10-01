قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
أخبار البلد

البابا تواضروس يزور دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر | صور

ميرنا رزق

مع دقات أجراس الفرح، استقبل دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام مساء أمس، قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في حضور أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء المطارنة والأساقفة، وكان في استقبال قداسته نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، وأبناء الدير من الآباء الرهبان.

تم فتح بوابة البطريرك لاستقبال قداسة البابا، ثم انطلق الموكب الكنسي بالألحان والتسابيح إلى كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، حيث صلى قداسته صلاة الشكر، تلتها البركة الختامية.

وتستمر الزيارة التاريخية لقداسته بالدير حتى مساء اليوم، متضمنة عددًا من الفعاليات واللقاءات الروحية.

المُحرق تواضروس الكرازة المرقسية الأنبا بيجول قداسة البابا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الكونجرس الأمريكي

أسعار الدواجن

الزمالك

ابنة هبة قطب

مشغولات ذهبية

مجلس الشيوخ الأمريكي

بيراميدز

عدد من المتهمين

أرشيفية

دانب من المؤتمر ولحظة التكريم

بالصور

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

