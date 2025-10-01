رئيس مجلس الدولة يهنئ القضاة بعيد القضاء وأول أيام العام القضائي الجديد

هنأ المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة جموع قضاة وقاضيات مجلس الدولة، وذلك بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي الجديد في أول أكتوبر.

وقد أعرب عن تقديره الكبير لقضاة وقاضيات مجلس الدولة، والذين لا يدخرون جهدًا في سبيل إعلاء رسالة العدل وإنصاف أصحاب الحقوق، مشيرًا إلي أن مجلس الدولة يُعزز سيادة القانون وأداء مهمته على النحو الذي يعكس ثقة الشعب المصري في هذا الصرح القضائي الشامخ ، مضيفًا أن منظومة العمل القضائي في مجلس الدولة، تمضي بخطى واثقة في مسار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، واعتماد الرقمنة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

وقد حثَّ رئيس مجلس الدولة جموع قضاة وقاضيات المجلس على بذل مزيد من العمل والجهد، مشيرًا إلى أن الجهود المضنية التي تُبذل لتطوير منظومة العمل القضائي داخل المجلس وضعت مجلس الدولة على الطريق الصحيح؛ لتحقيق الهدف السامي من رسالة العدل.